여수시, ‘2025년 스마트도시 인증’

스마트관광 플랫폼 ‘여수엔’과 ‘스마트 원격검침시스템’ 등 호평
여수시가 지난 24일 시청 본관에서 ‘2025년 스마트도시 인증’ 동판 제막식을 개최하고 있다.


전남 여수시가 호남권 최초로 국토교통부 주관 ‘2025년 스마트도시’에 선정돼 지난 24일 시청 본관 로비에 동판 제막식을 개최했다.

스마트도시 인증제는 국토교통부가 전국 도시의 스마트 서비스 역량을 진단하고 우수사례를 발굴하기 위해 운영하는 제도로 혁신성과 거버넌스·제도, 기술·기반시설 등 53개 지표를 종합적으로 평가해 우수기관을 선정한다.

여수시는 1차 서면 평가와 2차 현장실사를 통해 2025년 우수 지자체로 선정돼 인증서와 동판을 받았다.

이번 인증에서 여수시는 스마트관광 통합플랫폼인 ‘여수엔’과 원거리 지역에서 실시간 수도 사용량 정보를 확인할 수 있는 ‘스마트 원격검침시스템’, 스마트시티 기반 ‘CCTV통합관제센터’ 등에서 높은 점수를 받았다.

또 스마트 알리미 전자게시판과 시민 체감형 ‘빅데이터 포털’, 여수산단 디지털 환경‧안전 통합관제센터 등 여수시만의 특색있는 시민 맞춤형 스마트 서비스도 호평을 받았다.

여수시 관계자는 “이번 스마트도시 선정으로 더 편리하고 안전한 도시, 지속 가능한 미래를 준비하는 스마트도시로 나가는 계기가 됐다”며 “앞으로도 스마트 서비스 역량 강화와 시민 맞춤형 스마트 서비스 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.

여수 류지홍 기자
