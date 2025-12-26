완도군, ‘의료·요양 통합 돌봄 지원협의체’ 출범

서울Pn

맞춤형 통합 지원과 의료와 돌봄 서비스 정보 연계 강화 추진


  •
완도군이 지난 22일 의료·요양 통합 돌봄 통합지원협의체 위촉식을 개최하고 있다.


전남 완도군이 지난 22일 ‘의료·요양 통합 돌봄 지원협의체’ 출범식을 갖고 통합지원협의체 위원 위촉과 함께 본격적인 운영에 들어갔다.

이날 출범식에서는 의료, 요양, 복지 등 각 분야의 전문가와 관계기관 관계자 등 14명을 통합지원협의체 위원으로 위촉하고 2026년 통합 돌봄 실행 계획 수립을 위한 회의를 진행했다.

회의에서는 의료·요양 통합 돌봄 추진 방향 공유와 지역 여건을 반영한 통합 돌봄 서비스 제공 방안, 2026년 통합 돌봄 실행 계획(안) 주요 과제, 기관 간 협업 및 역할 분담 방안 등이 논의됐다.

특히 위원들은 돌봄 대상자의 욕구에 맞는 맞춤형 통합 지원과 의료와 돌봄 서비스 간 정보 연계 강화, 현장 중심의 서비스 체계 구축에 협력하기로 뜻을 모았다.

협의체는 앞으로 통합 돌봄 지역계획의 수립과 평가, 통합 지원 시책 등을 심의하며 기관 간 연계 체계를 구축해 나갈 예정이다.

완도군 관계자는 “통합지원협의체 출범은 의료·요양·돌봄 서비스를 유기적으로 연계해 지역 중심의 통합 돌봄 체계를 강화하기 위한 출발점이다”며 “군민이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
