서울Pn

검색

명동 31일 글로벌 카운트다운…‘이순신1545 중

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

雪렘 가득… 도봉, 내일 눈썰매장 활짝

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천 어린이들 눈썰매 타며 겨울 추억 쌓아요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 민원서비스 5년 연속 우수기관

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉지역자활센터 협동조합 ‘맘스쿡’…2025 최우수 자활기업 선정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지역 취약계층 일자리 창출
지역사회 기여도 높은 평가


  •
도봉구 협동조합 맘스쿡은 ‘2025년 우수자활기업 공모사업’에서 전국 최우수 자활기업으로 선정됐다. 도봉구 제공


서울 도봉구는 협동조합 맘스쿡이 보건복지부 주관 ‘2025년 우수자활기업 공모사업’에서 전국 최우수 자활기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

맘스쿡은 2020년 7월 1일 자활기업으로 창업했다. 이후 지역 내 취약계층의 일자리 창출과 더불어 ‘돌봄sos센터’와 어르신복지관에 식사 지원을 하는 등 지역 복지 현장에 적극적으로 기여해왔다.

이번 공모에서 맘스쿡은 일자리 창출, 수급자 지원, 재정자립도, 지속가능성 등을 평가하는 서류심사와 기업 비전, 지역사회 기여도 등을 평가하는 면접심사에서 높은 점수를 받으며 최우수 자활기업으로 선정됐다.

고덕단 대표는 “이번 우수자활기업 선정으로 자활기업으로서의 자긍심을 가질 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 자활기업의 사회적 역할을 다하겠다”고 전했다.

오언석 도봉구청장은 “도봉구 저소득계층 주민들의 자립 기반 마련을 위해 앞으로도 운영에 최선을 다해 주시길 바란다”며 “구에서 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 구는 지역 내 자활기업의 경영 안정과 고용 유지를 위해 올해 5개 자활기업에 약 1억 8000만원의 인건비를 한시적으로 지원했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포구, 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 ‘우수

2019년부터 올해까지 6년 연속 우수구 성과

광진, 공공기관 청렴도 3년째 1등급

709개 기관 평가… 구 단위 유일 김경호 구청장 “신뢰 행정 실현”

강동, 지역 기업 손잡고 다자녀 가정 양육비 부담

26회 ‘윈윈 프로젝트’ 결연식 333가정에 누적 10억원 후원

놀이공간·학원가 교통… 주민과 해답 찾는 강남

조성명 구청장, 현안 해결 앞장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr