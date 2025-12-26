동대문구, 고산자로 ‘가림막’ 걷어냈다…130m 1단계 정비 마무리

서울Pn

이필형 동대문구청장이 고산자로 환경개선사업 1단계 구간에 방문한 모습. 동대문구 제공


서울 동대문구는 ‘가림막 거리’로 불리던 고산자로 환경개선사업 1단계 구간(130m)에 대한 가림막 철거와 개방형 캐노피 설치를 마무리했다고 26일 밝혔다.

대상은 광성상가 5번 출구에서 제기동우체국까지로, 노후 구조물로 시야가 가려지고 보행 불편 민원이 이어졌던 곳이다. 구는 지난 6~7월 가림막을 없애고 보행 동선을 보호하면서도 시야를 가리지 않는 캐노피를 설치해 보행 안전성과 개방감을 높였다고 설명했다.

고산자로 환경개선사업은 경동시장 입구~제기동우체국 인근 약 340m를 1·2단계로 나눠 추진한다. 구는 서울시 공공디자인진흥위원회 심의를 통과한 설계를 바탕으로, 개방형 캐노피와 함께 통일감 있는 간판, 야간 경관조명, 보행로 정비 등을 순차 적용할 계획이다. 내년 1월에는 경동시장 입구~광성상가 5번 출구 약 200m 구간(2단계)에 착수한다.

이필형 구청장은 “단순 정비를 넘어 주민과 방문객이 체감하는 보행환경 개선과 도시 이미지 회복이 목표”라며 “남은 구간도 차질 없이 추진해 걷고 싶은 거리로 완성하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
