“강남구와 함께 AI·우주 배워요”

올해 여름방학에 열린 우주과학 캠프에 참여한 학생들이 경기도 양주의 송암스페이스센터에 있는 천문시설에서 별 관측에 대한 설명을 듣고 있다.

강남구 제공

서울 강남구가 겨울방학을 맞아 학생들이 우주와 미래 첨단 기술을 체험할 수 있는 프로그램을 마련했다.강남구는 강남미래교육센터에서 1~2월 겨울방학 특강 프로그램과 우주과학 목성탐사 겨울캠프를 운영한다고 28일 밝혔다. 겨울방학 특강 프로그램은 초등학생과 중학생을 대상으로 2026년 1월 3일부터 2월 28일까지 진행된다. 디지털 트윈, 바이오 공학, 인공지능(AI) 로봇, AI 데이터 분석, 사이버 보안 등 미래 사회 핵심 기술을 주제로 총 18개 특별 강좌가 준비됐다.주중에는 ▲픽시케이드 우주 프로젝트(화요일) ▲파일럿 아카데미(수요일) ▲AI 직업 발명소(목요일) ▲화성 착륙 챌린지(금요일) 등으로 운영된다. 주말에는 ▲휴머노이드의 비밀 ▲미래도시 디자이너 등 체험 중심의 프로그램이 진행된다. 수강 신청은 이달 30일부터 강남미래교육센터 홈페이지(future.gangnam.go.kr)를 통해 가능하다.우주를 주제로 한 집중 프로그램도 준비했다. 1월 27일부터 28일까지 우주과학 목성탐사 겨울캠프이 열리고, 초등학교 예비 5~6학년 60명을 대상으로 하는 비숙박형 통학 캠프도 진행한다. 이 캠프는 경기도 양주의 송암스페이스센터 챌린저러닝을 방문해 가상의 탐사 임무를 수행하며 협업과 문제 해결 중심의 학습을 경험하게 된다. 캠프 신청은 1월 6일 오전 10시부터 13일까지 센터 홈페이지에서 할 수 있다.조성명 강남구청장은 “앞으로도 미래 사회를 이끌 인재 양성을 위한 과학·미래교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.김동현 기자