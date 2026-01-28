광진구, 지난해 6570개 일자리 창출로 고용안정 강화

공공 및 민간 일자리 창출·연계사업 활성화로 고용안정 도모



김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공

서울 광진구가 지난해 일자리 창출 목표를 초과 달성했다고 28일 밝혔다.구는 민선 8기 경제활력 분야 공약 실천 계획에 따라 2022년부터 2026년까지 매년 6000명씩, 3만명의 공공 분야 직접일자리 창출을 목표로 다양한 일자리 사업을 추진하고 있다.지난해에는 동행일자리, 광진 행복일자리, 청년일자리, 어르신·장애인 일자리 등 25개 부서에서 126개 사업을 운영해 6570개의 공공 분야 직접일자리를 제공했다. 당초 목표인 6000명을 크게 웃도는 수치다.민간 고용 지표 역시 안정적인 증가세를 보였다. 지난해 고용보험 피보험자 수는 전년대비 0.5% 증가한 6만 6500명으로 목표를 달성하며 지역 고용 여건 개선에 이바지했다. 광진의 지속적인 일자리 정책 효과가 가시적으로 나타난 결과다.구는 직접일자리 제공에 그치지 않고 일자리센터를 중심으로 ▲맞춤형 취업컨설팅을 제공하는 ‘찾아가는 일자리센터 ▲실무 중심의 ’취업역량 강화 교육 ▲관내 유관기관과 협력한 ‘일자리 박람회’ 등을 운영했다. 또 ‘인생이모작 지원사업’과 ‘사회공헌일자리 발굴’을 통해 장년층의 재취업과 사회참여 확대에도 힘썼다.김경호 구청장은 “앞으로도 민생경제를 안정화하고 지역 실정과 수요에 맞는 일자리 정책을 지속적으로 발굴해 양질의 일자리를 확대하겠다”며 “구민들이 실질적으로 체감할 수 있는 고용 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 했다.서유미 기자