김동연, 국방부 장관에 ‘미군 반환공여구역 공업물량 확대’ 요청



28일 오후 열린 ‘경기북부 반환공여지 개발 정부 지원방안 지방정부 의견 청취 간담회’에서 김동연 경기지사와 안규백 국방부 장관이 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 미군 반환공여구역을 보유한 경기북부 지역 시군의 자족기능 확보를 위해 공업물량 확대와 정부의 적극적 지원을 요청했다.안규백 국방부 장관 주재로 28일 오후 국방부 본부에서 열린 ‘경기북부 반환공여지 개발 정부 지원방안 지방정부 의견 청취 간담회’에서 김 지사는 “대통령께서 말씀하신 ‘특별한 희생에 대한 특별한 보상’을 발 빠르게 조치해 주셔서 감사드린다”며 “경기도도 ‘주도성·전향성·지역중심’ 3대 원칙 하에 반환공여지 TF와 입법추진지원단을 주도적으로 추진하고 있다”고 말했다.이어 “의정부시나 하남시 자족기능 확보를 위해 공업물량 확대를 추가로 강조한다. 동두천 장기적 미반환 문제도 정부에서 적극 챙겨주기 바란다”고 덧붙였다.공업지역은 공장, 물류, R＆D 센터 등이 들어갈 수 있는 용도지역으로 물량 확대는 곧 산업입지 공급 확대를 의미한다. 지자체 입장에선 기업 유치, 생산시설 확충 등으로 자족기반을 확보할 수 있다.이날 간담회는 대통령의 미군 공여지 처리 문제 전향적 검토 지시에 따라 국방부가 마련한 12개 지원 방향에 대해 경기도와 해당 시군의 현장 목소리를 듣기 위해 마련됐다.김 지사는 간담회를 마친 후 김동근 의정부시장, 박형덕 동두천시장, 김경일 파주시장과 따로 자리를 갖고 “반환공여구역 개발 문제를 원활하게 협의하기 위해 경기도 주도 아래 경기도, 국무조정실, 국방부, 시군이 참여하는 협의체 구성이 필요하다”고 제안하는 등 신속한 추진을 위한 협업을 당부했다.한편 경기도는 지난해 8월 ‘주도성·전향성·지역중심’이라는 미군 반환공여구역 개발 3대 원칙을 발표하고 지방정부 최초로 10년간 3000억원 규모의 ‘반환공여구역 개발 기금’ 조성을 추진해 올해 본예산에 200억원의 기금을 확보했다.안승순 기자