완도군, 대통령 직속 자문기구에 전복 가두리 감축 건의

기후변화 대응 우량종자 개발과 스마트 양식 시스템 도입 요청



신우철 완도군수가 지난 28일 전복 양식장을 찾은 농어업, 농어촌 특별위원회 관계자들에게 애로사항을 건의하고 있다.

대통령 직속 자문기구인 ‘농어업·농어촌 특별위원회’가 지난 28일 완도 전복양식장을 방문해 어업인 애로사항을 청취했다.이번 방문은 지난 27일 전남 무안에서 열린 농특위 주최 ‘농어업 정책 대전환을 위한 전라남도 타운홀 미팅’의 일환으로 이뤄졌다.신우철 완도군수는 농어업·농어촌 특별위원회 김호 위원장과 문승국 위원 등과 함께 완도읍 망남리의 전복 양식장을 방문해 전복 양식 방법을 설명하고 기후변화에 따른 고수온 내성 우량종자 개발과 지속 가능한 전복 생산을 위한 전복 가두리 감축 사업을 건의했다.또 전복산업의 경쟁력 강화를 위한 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 스마트 양식 시스템 도입 등을 정부 정책에 반영해 줄 것을 요청했다.어민 대표로 참석한 황지현 망남리 어촌계장은 “인건비와 시설 유지 비용, 종자 값 등 운영비는 해마다 오르는데 전복 산지 가격은 하락해 소규모 양식 어가들이 생활하기도 빠듯할 정도다”며 “전복 가두리 시설 감축과 판로 확대, 수출 등 정부의 적극적인 지원을 요청한다”고 말했다.이에 대해 김호 농특위원장은 “올해 농특위에서 수산업분과위원회를 신설했으므로 현장 의견을 수렴하여 대책을 마련 후 정부에 반영될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.대통령 직속 자문기구인 ‘농어업·농어촌 특별위원회’는 김호 위원장 외에 구윤철 부총리 겸 재정경재부 장관, 송미령 농림축산식품부장관 등의 당연직과 대학교수, 농·어업인, 연구 위원으로 구성돼 있으며, 농어업·농어촌의 지속 가능한 발전을 위해 운영되고 있다.완도 류지홍 기자