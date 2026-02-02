불법 유동광고물 이제 그만! 강북구, 주민과 함께 쾌적한 도시 만든다

지난달 29일 불법 유동광고물 수거보상원 교육



이순희 강북구청장이 지난달 29일 미아동 복합청사에서 진행된 불법 유동광고물 수거보상원 교육에서 인사말을 하고 있다. 강북구 제공

서울 강북구가 주민들과 함께 불법 유동광고물 정비에 나서며 쾌적하고 안전한 도시환경 조성에 박차를 가하고 있다고 2일 밝혔다.구는 지난 1월 29일 미아동 복합청사 2층 대강당에서 올해 수거보상제 참여자로 선정된 강북구 주민 58명에게 직무 및 안전 교육을 실시했다.이번 교육은 불법 현수막, 벽보, 전단지 등 생활 속 불법 광고물의 올바른 수거 방법과 현장 활동 시 반드시 지켜야 할 안전 수칙을 중심으로 진행됐다.불법 유동광고물 수거보상제는 관내 만 60세 이상 주민이 직접 거리의 불법 광고물을 정비하고, 수거 실적에 따라 보상금을 받는 주민 참여형 사업이다. 도시 미관 개선은 물론 지역 주민의 일자리 창출 효과도 거두고 있다는 평가가 나온다.구는 이번 교육으로 수거보상원들의 역할과 책임을 명확히 하고, 안전하고 체계적인 정비 활동이 현장에 정착될 것으로 기대한다. 또 주민과 함께하는 정비를 계속 추진해, 불법 광고물 없는 깨끗하고 품격 있는 도시환경 조성에 힘쓸 계획이다.구 관계자는 “불법 유동광고물 문제는 행정의 노력만으로는 한계가 있는 만큼 주민들의 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다”며 “수거보상원 여러분이 도시환경을 지키는 중요한 동반자이자 변화의 주역이라는 자부심을 갖고, 무엇보다 안전을 최우선으로 활동해 달라”고 당부했다.송현주 기자