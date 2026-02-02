‘발달장애 아동 위한 희망 바퀴’…은평구, 현역 인라인롤러 선수단 재능기부 수업

지난달 26일, ‘인라인롤러 특별교습’ 진행



은평구청 인라인롤러 선수단이 지난달 26일 은평대영학교 강당에서 피터팬인라인클럽 소속 발달장애 아동에게 맞춤 수업을 진행하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구청 인라인롤러 선수단이 지난달 26일 발달장애 아동들을 위한 ‘인라인롤러 특별교습’을 진행했다고 2일 밝혔다.이번 특별교습은 은평구청 인라인롤러 선수단의 재능기부를 통한 지역 사회공헌 활동의 하나로 운동 기회가 상대적으로 적은 발달장애 아동들에게 신체활동의 즐거움을 주고, 자신감 향상과 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다.교육은 은평대영학교 강당에서 진행됐다. 인라인롤러 선수들이 일일 강사로 나서 피터팬인라인클럽 소속 발달장애 아동 20여명과 기초 주행, 균형 잡기, 안전한 주행 방법 등 맞춤형 수업을 진행했다.교습 전 선수단을 대상으로 장애 인식과 감수성 향상을 위한 사전교육을 시행해 아이들의 눈높이에 맞춰 세심한 지도를 이어갈 수 있게 했다.구청 인라인롤러 선수단은 전국체전 등 각종 대회에서 우수한 성적을 거두는 국내 정상급 선수단으로, 바쁜 훈련 일정 중에도 지역사회를 위한 사회공헌 활동에 꾸준히 참여해 오고 있다. 일일 강사로 참여한 한 선수는 “아이들이 환하게 웃으며 즐거워하는 모습을 보니 오히려 제가 더 큰 에너지를 얻었다”며 “저희가 가진 기술로 지역 아이들에게 꿈과 희망을 전하고 싶다”고 말했다.선수단은 앞으로도 기존에 참여하고 있는 재능기부인 토요 인라인교실, 사회봉사, 지역체육행사 등 다양한 지역사회 공헌활동을 계속 추진해 지역 주민들과 만날 계획이다.구청 관계자는 “교습이 발달장애 아동들에게 소중한 추억이 되었길 바란다”며 “장애인과 비장애인이 스포츠로 소통하고 벽을 허물 수 있는 다양한 프로그램을 지속해 지원하겠다”고 했다.송현주 기자