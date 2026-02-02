“주민 아이디어로 지역 문제 해결”…종로구, 주민소통 사업 공모

오는 13일 오후 6시까지 접수…모임별 최대 300만원 지원



서울 종로구는 오는 13일까지 ‘2026년 주민소통 공모사업’ 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다.주민소통 공모사업은 주민이 생활 속 과제를 직접 발굴하고 실행하며 공동체 역량을 높이기 위한 사업이다. 지난해는 ‘북촌이웃 우리 함께 환영 산책’, ‘서촌 온기모락’ 등 32개 사업이 운영됐다.올해는 사업 성격에 따라 모임별 100만원에서 최대 300만원을 지원한다.지정주제는 ‘기후환경으로부터 안전한 종로 만들기’와 ‘청년과 어르신이 함께 성장하는 세대공감 멘토링’ 등 두가지다. 이웃과 세대 간 소통을 바탕으로 지역 현안을 해결하는 다양한 자유 주제 제안도 접수한다. 구정 정책과의 연계성과 확산 가능성이 높은 사업을 우선 선정할 계획이다.신청 대상은 관내 거주하거나 근무하는 3인 이상의 주민 모임 또는 단체다. 오는 13일 오후 6시까지 종로구 홈페이지와 담당자 전자우편으로 제안을 제출하면 된다. 종로구주민소통센터는 제안서 작성 방법 안내 등 맞춤형 상담을 제공한다.접수된 제안 중 1차 서류 검토, 2차 면접 심사, 3차 위원회 심의를 거쳐 대상 사업을 확정한다. 최종 선정된 사업은 11월까지 모니터링과 컨설팅을 받으며 추진하게 된다. 종로구는 참여자 간 활동 과정과 성과를 공유하는 시간도 마련할 예정이다.정문헌 구청장은 “의미 있는 주민 아이디어를 모아 생생공동체를 만들고, 종로의 긍정적인 변화로 이어질 수 있게 노력하겠다”고 밝혔다.김주연 기자