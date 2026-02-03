광양만권 입주기업 실적 청신호···매출, 수출, 사업체 수 일제히 증가

2024년 매출 6.6%·수출 25.6% 상승
전국 경자구역 평균 크게 상회
광양만권경제자유구역청(이하 광양경자청)이 2024년 기준 사업체 실태조사 결과 매출·수출·사업체 수 등 주요 지표가 전년 대비 일제히 상승하며 뚜렷한 성장세를 보였다.
이번 조사는 산업통상자원부 주관으로 2025년 5월부터 10월까지 6개월간 진행됐다. 광양만권 내 종사자 5명 이상 사업체와 1명 이상 외국인투자기업을 대상으로 일반현황, 고용, 매출, 경영 실태 등 총 56개 항목을 점검했다.
조사 결과 광양만권 입주 기업의 총 매출액은 18조 9930억원으로 전년(17조 8254억원) 대비 6.6% 증가했다. 이는 전국 9개 경제자유구역 평균 증가율(2.0%)의 세 배를 웃도는 수치다. 수출액 역시 1조 2591억원으로 전년(1조 22억원) 대비 25.6% 늘어 전국 평균 증가율(10.3%)을 크게 상회했다. 글로벌 경기 둔화 국면 속에서도 광양만권 기업의 경쟁력이 강화되고 있음을 입증했다.
사업체 수는 총 739개로 전년(702개) 대비 5.3% 증가해 전국 평균 증가율(4.4%)을 넘어섰다. 이를 통해 광양만권이 안정적인 산업기반과 지속 가능한 성장 잠재력을 갖춘 전략적 투자의 요충지임을 확인했다.
투자액과 고용 지표도 상승 흐름을 유지했다. 투자액은 1조 1233억원으로 전년(1조 233억원) 대비 9.8% 늘었고, 고용 인원은 2만 1662명으로 전년(2만 755명) 대비 4.4% 증가했다. 다만 전국 평균 증가율(투자액 14.4%, 고용 8.8%)에는 미치지 못해 향후 신산업 중심의 대규모 앵커기업 유치와 실질적인 고용 창출을 연계하는 전략 등이 주요 과제로 제시됐다.
