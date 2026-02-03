김정희 전남도의회 교육위원장, ‘꿈 실현 인생학교’ 출발 응원 나서

“학생 주도형 꿈 설계로 전남 미래인재 육성 의지 밝혀”



김정희 전남도의회 교육위원장이 ‘꿈 실현 인생학교’ 입교식에 참석해 입교생과 학부모들에게 응원의 메시지를 전하고 있다.



김정희 전남도의회 교육위원장이 3일 순천대학교 문화강당에서 열린 ‘꿈 실현 인생학교’ 입교식에 참석해 입교생과 학부모들을 격려하고, 학생 주도형 인재육성 프로그램에 대한 전남도의회의 적극적인 지원 의지를 밝혔다. 이날 행사는 재단법인 전남교육 꿈실현재단에서 주관했다.김 위원장은 축사를 통해 “오늘 이 자리는 학생들이 자신의 삶을 주체적으로 설계하며 새로운 가능성에 도전하는 의미 있는 출발점이다”며 ‘꿈 실현 인생학교’ 꿈 세움 과정에 입교한 학생들에게 축하 인사를 건넸다. 이어 “앞으로 1년 동안 학생들은 자신의 관심과 잠재력을 탐색한다”며 “꿈 실현금을 활용한 계획 수립은 물론 캠프와 멘토링, 다양한 체험 활동을 통해 꿈을 실제 행동으로 옮기는 소중한 경험을 하게 될 것”이라고 강조했다.김 위원장은 ‘꿈 실현 인생학교’에 대해 “단순한 장학 프로그램을 넘어, 학생 한 사람 한 사람이 배움의 주인이 돼 성장할 수 있도록 장학과 멘토링, 교육활동을 유기적으로 연계한 전남형 인재육성 모델”이라며 “학생들의 도전을 끝까지 함께하는 든든한 동반자다”고 높이 평가했다.또 학부모들을 향해 “아이들이 스스로 선택하고 도전하는 과정에서 때로는 망설일 수도 있겠지만, 한 걸음 뒤에서 믿고 지켜봐 주시며 따뜻한 응원과 격려로 힘이 돼 달라”고 당부했다.김 위원장은 “전남도의회 교육위원회도 이러한 학생 주도형 교육 프로그램이 전남교육을 대표하는 미래인재 양성의 토대로 굳건히 자리 잡을 수 있도록 제도적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”며 “입교생 여러분의 도전과 성장을 진심으로 응원한다”고 밝혔다.순천 최종필 기자