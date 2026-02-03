중랑 ‘자연재해 안전도’ 6년 연속 최고 등급

행안부 228곳 평가서 A는 34곳뿐

류경기 서울 중랑구청장이 지난해 8월 중랑천 홍수주의보 발표에 따라 긴급 현장점검을 하고 있다.

서울 중랑구는 ‘자연재해 안전도 진단평가’에서 최고 등급인 A등급을 획득했다고 3일 밝혔다. 행정안전부 주관 평가에서 6년 연속 최고 등급 달성을 기록한 것이다.행안부는 이번 평가에서 전국 228개 시·군·구 대상으로 ▲재해위험 요인 ▲예방대책 추진 ▲예방시설 정비 등 3개 분야를 종합 분석했다. 이를 바탕으로 각 지방자치단체의 ▲피해 발생 빈도 ▲피해 규모 분석 ▲피해 저감 능력을 진단해 A부터 E까지 5개 등급을 부여했다.A등급은 전국 지자체 상위 15%에 해당하는 34곳에만 부여됐다. 구는 재난 예방부터 대응·복구까지 전 과정에서의 체계적인 재난관리와 지속적인 시설 정비 성과를 인정받아 지난해 평가에서 높은 점수를 기록했다. A등급 획득에 따라 향후 자연재해로 특별재난지역으로 선포될 경우 국고 피해복구비를 2% 추가로 지원받는다.류경기 구청장은 “구민 안전을 최우선으로 재난 예방과 대응에 꾸준히 힘써온 노력이 6년 연속 최고 등급이라는 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 재난관리 역량을 지속적으로 강화해 안전한 중랑을 만들어가겠다”라고 말했다.﻿유규상 기자