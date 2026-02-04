오세훈 “BTS 컴백, ‘문화수도’ 각인 절호의 기회”… 안전대책 총력

‘BTS 컴백 행사 관련 현안 점검회의’



서울 세종문화회관 계단이 오는 3월 정규 5집으로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 관련 홍보로 꾸며져 있다. 연합뉴스

“방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 서울의 중심 광화문광장에서 열리는 것은 서울이 ‘글로벌 문화 수도’로서의 매력을 전 세계에 각인시킬 수 있는 절호의 기회다.”오세훈 서울시장은 4일 서울시청에서 ‘방탄소년단 컴백 행사 관련 현안 점검회의’를 열고 “인파 안전, 바가지요금, 즐길거리까지 전방위적으로 챙겨 전 세계 시민이 즐길 수 있는 글로벌 관광도시 서울을 만들겠다”고 말했다.다음 달 21일 BTS의 완전체 컴백을 앞두고 광화문광장과 서울광장 등 도심 주요 공간에 국내외 팬들이 대거 모일 것으로 예상되면서, 시는 예방 중심의 인파 안전관리를 최우선 과제로 삼았다. 전문가 사전 자문을 통해 안전관리계획 심의를 강화하고, 메인 행사장 구역을 세분화해 취약 관리지역이 발생하지 않도록 할 계획이다. 주최 측에는 인파 규모에 맞춘 충분한 안전 인력 배치를 요청해 공연장과 주변 밀집 예상 지역에 집중적으로 배치한다.또 서울시 재난안전상황실을 중심으로 실시간 도시데이터와 폐쇄회로(CC)TV를 활용한 인파 동향 모니터링도 강화하고, 경찰과 소방 등 유관 기관과 현장 상황을 공유하며 위기 단계별 즉각 대응 체계를 가동한다. 행사 당일에는 지하철역 무정차 통과와 도로 통제에 따른 버스 우회 등 교통 대책을 시행하고, 임시 화장실 확충과 따릉이·공유 개인형 이동 수단 대여 중단, 불법 노점상·불법 주정차 단속 등 현장 안전 관리도 병행한다.전통시장과 숙박업소의 바가지요금 등 불공정행위에 대해서는 자치구와 합동 점검을 통해 단속을 강화하고, 요금 동향을 지속적으로 관리해 가격 안정화를 유도할 계획이다. 외국인 관광객이 많이 찾는 지역에는 미스터리 쇼퍼(암행 점검원)를 투입하고 위생·서비스 교육도 병행한다.시는 공연 전후로 동대문역사문화공원(DDP)과 서울광장, 한강공원 등 주요 거점에서 거리공연과 참여형 이벤트를 마련해, 국내외 관광객이 함께 즐길 수 있는 축제 분위기를 조성할 계획이다.유규상 기자