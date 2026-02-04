“일단 끊고 확인”…양천구, ‘공무원 사칭’ 사기 주의보 발령

구청 직원 사칭한 보이스피싱 최근 기승

홈페이지·SNS 총동원, 예방 홍보 강화



양천구 직원 사칭 보이스피싱 범죄 주의.

양천구 제공

서울 양천구는 구청 직원 사칭 사기 범죄를 막기 위해 선제적 예방에 나선다고 4일 밝혔다. 물품 대금 선입금을 요구한 뒤 잠적하는 방식이다.해 물품 대금 선입금을 요구하는 사기 범죄가 잇따르고 있다며, 유사 피해를 막기 위해 각별한 주의를 당부하고 선제적 예방에 나선다고 4일 밝혔다.최근 사기범들은 조달청 나라장터와 서울시 계약마당 등에 공개된 계약 이력을 악용해 실제 발주를 가장한 뒤, 물품 대리구매를 명목으로 대금 선입금을 요구하는 수법을 쓰고 있다. 특히 실제 공무원의 소속과 이름을 그대로 사칭해 진위 여부를 판단하기 어렵게 만드는 등 수법이 갈수록 교묘해지고 있다.구에 따르면 최근 1년간 공무원 사칭 사기 시도 사례는 50여건에 달했다. 이 가운데 대부분은 업체가 사전에 구청에 확인하면서 피해를 막았지만, 3건에서는 약 1억 2570만원의 실제 피해가 발생했다.양천구는 즉시 양천경찰서에 수사를 의뢰하고 계약업체에 안내 문자를 발송하는 한편, 구청 홈페이지와 SNS(소셜미디어), 동 주민센터 직능단체 등을 통해 온·오프라인 홍보를 강화하고 있다.구 관계자는 공무원 사칭이 의심될 경우 공문이나 명함을 제시하며 계약을 재촉하더라도 응하지 말고 통화를 종료한 뒤, 구청 홈페이지에 공개된 공식 연락처로 사실 여부를 확인해야 한다고 당부했다.이기재 구청장은 “양천구는 개인에게 금전을 요구하거나 직원 개인의 연락 수단을 통해 계약 발주 및 물품 납품을 진행하는 일은 결코 없다”며 “의심스러운 연락을 받았을 경우 즉시 사실 여부를 확인해 공무원 사칭 사기에 따른 피해를 예방해 달라”고 말했다.유규상 기자