서울Pn

검색

서울 “차 덜 타면 최대 5만 마일리지”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 보건소 대사증후군센터-서울체력9988 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 곳곳 ‘5분 정원도시’로…화재순찰로봇, 전통

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

오목공원·지양산 새단장… 5분 거리마다 정원 만나

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문구 ‘우리동네 펫위탁소’ 운영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

동대문구 우리동네 펫위탁소를 이용 중인 주민들.
동대문구 제공


동대문구는 이달부터 오는 12월까지 ‘2026년 우리동네 펫위탁소’를 운영한다고 4일 밝혔다. 사회적 약자의 반려동물 돌봄 부담을 덜기 위해서다.

이번 사업은 경제적 사정이나 돌볼 사람이 없는 등 반려동물을 맡길 곳을 찾지 못하는 취약계층을 지원하기 위한 동물복지 특화 서비스다. 입원이나 고향 방문, 출장 등으로 장기간 집을 비울 경우 지정된 전문기관에 반려동물을 맡길 수 있도록 지원한다. 지원 대상은 동대문구에 주민등록을 둔 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족, 1인 가구 등이다.

이용을 희망하는 구민은 지역 내 지정된 펫위탁소나 동대문구 보건소 보건위생과로 사전 문의해 방문하면 된다. 방문 시에는 신분증과 동물등록증 사본(반려견 필수), 입원확인서 등 장기 외출 증빙서류를 제출해야 한다. 자격 확인을 위해 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족은 3개월 이내 발급된 증명서, 1인 가구는 1개월 이내 주민등록등본이 필요하다.

올해 위탁 전문기관은 전농동의 아띠동물의료센터와 답십리동의 땅콩동물병원 2곳이다. 강아지뿐 아니라 고양이도 맡길 수 있으며, 대상자로 선정되면 1마리당 최대 10일까지 비용 부담 없이 전문적인 돌봄 서비스를 받을 수 있다.

이필형 구청장은 “사람과 동물이 함께 행복하게 공존하는 동대문구를 만들어 가겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“재건축·교통·일자리… 양천, 도시 구조 재편할 전

이기재 양천구청장

지하철 잇고 체육 시설은 덤… ‘힙당동’ 주차타워

신당5동 둘러본 김길성 구청장

공모·평가 ‘싹쓸이’ 도봉, 외부재원 330억 수확

시장 현대화 등 123개 사업 선정 市 조경 최우수상 등 100건 수상

“DMC역·상암고역 왜 뺐나”… 마포 행정소송 제기

국토부 대장~홍대선 계획에 항의 “환승 거점·주거지 수요 고려해야”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr