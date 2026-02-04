순천시 왕조1동, ‘희망 2026나눔캠페인 성금’ 200% 돌파

주민, 지역 기업, 의료기관 등 다양한 참여로 나눔 실천



순천시 왕조1동이 ‘희망2026 나눔캠페인’ 성금 모금 기간동안 목표액 대비 200%를 달성하며 지역사회 나눔의 모범사례로 주목받고 있다.

순천시 왕조1동이 지난해 12월부터 추진한 ‘희망2026 나눔캠페인’ 성금 모금 기간동안 목표액 대비 200%를 달성하며 지역사회 나눔의 모범사례로 주목받고 있다.이번 캠페인에는 아파트 소통 플랫폼을 기반한 트리마제 1단지 아파트가 1055만원을 기부하며 사회복지공동모금회 나눔리더스클럽 공동주택1호로 가입되는 쾌거를 이뤘다. 통장협의회, 지역 기업, 의료기관 등도 적극적으로 참여해 따뜻한 나눔을 실천했다.이번에 기부받은 현물은 쌀, 김치, 실버카, 라면, 영양제 등이다. 지역 내 독거노인, 장애인세대, 한부모가정, 청장년 1인가구 등 2000여명에게 지원해 따뜻한 마음을 전했다.오종철 통장협의회장은 “주민 한분 한분의 작은 정성이 모여 큰 나눔으로 이어졌다”며 “앞으로도 이웃과 함께 하는 왕조1동을 만드는 데 통장협의회가 앞장서겠다”고 말했다.신혜정 왕조1동장은 “많은 주민과 단체에서 한마음으로 나눔에 동참해 주신 덕분에 목표의 200%를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 촘촘한 복지 실현을 위해 나눔 문화 확산에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 희망 2026나눔캠페인은 지역사회 내 나눔 실천을 통해 더불어 살아가는 공동체를 만들기 위한 범시민 참여형 캠페인으로 매년 많은 관심과 참여를 얻고 있다.순천 최종필 기자