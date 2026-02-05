서울Pn

검색

‘내 친구 서울갤러리’ 글로벌 도시 모형 보러 오

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울패션위크, 밀라노와 소통… K패션, 유럽 세일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구 ‘전국 최초 빌라관리사무소’ 사업, 202

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘교통은 민생’ 강동, 9호선 연장 사업 본격화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

완도군, ‘1급 발암물질인 슬레이트’ 처리 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

주택 슬레이트와 취약계층 가구 지붕 계량 등 160가구 지원


  •
완도군청 전경.


전남 완도군이 주민 건강 보호 및 주거 환경 개선을 위해 1급 발암물질인 석면을 함유한 ‘슬레이트 처리 지원 사업’을 추진한다.

완도군은 올해 사업비 6억 6천만 원을 확보해 주택 슬레이트 처리 118동과 취약계층 가구 지붕 계량 20동, 창고와 축사 등 비주택 슬레이트 처리 22동 등 총 160가구를 지원할 계획이다.

일반 가구는 최대 352만 원, 지붕 개량은 최대 5백만 원, 창고와 축사는 면적 200㎡ 이하에 한 해 철거·처리 비용을 지원하며, 초과 비용은 신청자가 부담해야 한다.

지원을 희망하는 슬레이트 건축물 소유자는 3월 13일까지 해당 건축물 소재지 읍·면사무소를 통해 신청하면 된다.

대상자는 슬레이트 면적 등 현황 조사를 거쳐 선정하며 오는 3월 말부터 철거·해체 작업을 할 예정이다.

이번 사업은 군에서 위탁 계약한 슬레이트 전문 처리 업체에서 철거·처리 후 업체에 비용이 지급되는 민간 위탁 방식으로 처리된다.

완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“41곳 정비사업 진행… 10년 뒤 인구 70만 ‘

서강석 송파구청장

형식 빼고 실속 꽉!꽉!… ‘강남스타일 노변담화’

조성명 강남구청장 구정 보고회

도전! 도시농부… 성동, 도심 텃밭 503개 구역

서울숲 일대 79층 새 랜드마크 우뚝… 오세훈 “글

성수동 삼표레미콘 부지 개발 고시 인허가 절차 거쳐 이르면 연말 착공 6054억 투입 유니콘 창업허브 조성 서울숲 연결 입체 보행데크도 설치

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr