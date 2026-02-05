서울Pn

‘내 친구 서울갤러리’ 글로벌 도시 모형 보러 오

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울패션위크, 밀라노와 소통… K패션, 유럽 세일

강북구 ‘전국 최초 빌라관리사무소’ 사업, 202

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘교통은 민생’ 강동, 9호선 연장 사업 본격화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

설 연휴에 ‘서울형 키즈카페’ 갈까…20% 할인 ‘카페머니’도 발행

14·15일 110곳 개장…18일엔 시립1호점 등 7곳


서울형 키즈카페머니 사용처
서울형 키즈카페머니 사용처


서울시가 주말을 포함해 5일간 설 연휴 기간 ‘서울형 키즈카페’를 운영한다. 서울형 인증을 받은 민간 키즈카페에서 할인 혜택이 있는 ‘서울형 키즈카페머니’를 발행한다.

5일 시에 따르면, 오는 14·15일에는 전체 서울형 키즈카페의 94%인 110곳이 문을 연다. 시립 1호점(동작구)과 시립 뚝섬자벌레점 등 규모가 큰 7곳은 설 연휴 마지막 날인 오는 18일에도 운영된다. 설 당일인 오는 17일에는 시립 공예마을점, 팔각당점, 옴팡점을 이용할 수 있다.

가족을 만나러 서울에 오는 다른 지역 주민도 서울시민인 가족을 동반하면 서울형 키즈카페를 이용할 수 있다. 서울에서 직장을 다니거나 사업장을 둔 서울생활권자도 자녀와 함께 이용 가능하다. 운영현황이나 예약 정보 등은 ‘우리동네키움포털’에서 확인할 수 있다.

‘서울형 키즈카페머니’를 쓸 수 있는 인증 민간 키즈카페 62곳도 설 연휴에 운영한다. 다만 시설별로 운영 일정이 달라질 수 있어 방문 전 사전 확인이 필요하다.

시는 설 연휴와 방학 동안 아이들과 양육자가 저렴하게 키즈카페를 이용할 수 있도록 20% 할인 혜택이 있는 ‘서울형 키즈카페머니’를 20억원 규모로 발행한다. 이는 올해 발행 예정인 총 45억원 중 1차 발행분으로 오는 9일 오전 10시부터 판매한다.

‘서울형 키즈카페머니’는 서울페이플러스(+) 애플리케이션에서 구매할 수 있으며 보유 한도는 1인당 50만원이다. 구입한 상품권은 구매일부터 2년 이내에 사용할 수 있다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “설 연휴 중에도 문 여는 서울형 키즈카페가 많은 만큼 서울에 남으시는 시민은 물론 가족을 만나러 서울을 찾는 분들 모두 서울형 키즈카페에서 뜻깊은 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.

김주연 기자
