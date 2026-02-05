서울Pn

검색

‘내 친구 서울갤러리’ 글로벌 도시 모형 보러 오

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울패션위크, 밀라노와 소통… K패션, 유럽 세일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구 ‘전국 최초 빌라관리사무소’ 사업, 202

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘교통은 민생’ 강동, 9호선 연장 사업 본격화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

동대문구, 설맞이 ‘기부박스’ 식품나눔 캠페인

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

동주민센터·동대문푸드뱅크·마켓 등 기부


  •
이필형 동대문구청장이 지난달 13일 신설동 푸드뱅크를 방문해 식료품을 살피고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 설 명절을 맞아 취약계층을 위한 ‘2026년 설맞이 식품나눔 캠페인’을 진행한다고 5일 밝혔다. 구는 동주민센터와 복지 지원기관인 동대문푸드뱅크·마켓과 함께 오는 9일부터 다음달 9일까지 4주간 캠페인을 운영한다.

이번 캠페인은 ‘따뜻한 온정, 함께하는 이웃’을 슬로건으로, 생활 속에서 손쉽게 참여할 수 있도록 주민참여형 기부 나눔 방식으로 마련됐다. 가정에서 보관 중인 상온 보관 식품이나 생활용품을 가까운 기부처에 전달하면 기관을 통해 필요한 가정으로 전달한다.

참여 방법은 간단하다. 포스터 QR코드로 ‘우리 동네 기부박스’ 위치를 확인한 뒤 준비한 물품을 동주민센터, 동대문푸드뱅크·마켓, 온라인·오프라인 잇다푸드뱅크 등을 통해 기부하면 된다.

신선식품이나 포장 상태가 불량한 식품, 소비기한이 임박했거나 품질 확인이 어려운 식품 등은 접수 대상에서 제외된다. 냉장·냉동 식품 기부는 기관에서 별도 안내를 받아야 한다.

모인 기부 물품과 성금은 홀몸어르신, 장애인, 다문화가정 등 지역 내 저소득 주민에게 전달될 예정이다. 관련 문의는 동대문푸드뱅크·마켓 또는 가까운 동주민센터로 하면 된다.

이필형 구청장은 “명절은 가족과 이웃의 의미를 다시 생각하게 되는 때”라며 “주민들의 작은 나눔이 모여 꼭 필요한 곳에 닿을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“41곳 정비사업 진행… 10년 뒤 인구 70만 ‘

서강석 송파구청장

형식 빼고 실속 꽉!꽉!… ‘강남스타일 노변담화’

조성명 강남구청장 구정 보고회

도전! 도시농부… 성동, 도심 텃밭 503개 구역

서울숲 일대 79층 새 랜드마크 우뚝… 오세훈 “글

성수동 삼표레미콘 부지 개발 고시 인허가 절차 거쳐 이르면 연말 착공 6054억 투입 유니콘 창업허브 조성 서울숲 연결 입체 보행데크도 설치

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr