전남광주특별시, 450조 투자 유치로 첨단산업 탈바꿈

대기업 지방 투자 환영, 투자유치 위해 지방 우대 금융 정책 건의



김영록 지사가 5일 도청 기자실에서 간담회를 열고 전남광주특별시에 450조원 규모 첨단산업 유치계획을 밝히고 있다.

김영록 전남지사는 5일 “대기업들의 300조 원 지방 투자계획을 환영하며 전남광주특별시는 이 중 절반인 150조 원 이상의 투자유치와 함께 신규로 300조 원 규모 첨단산업을 추가 유치하겠다”고 강조했다.김 지사는 이날 도청 기자실에서 간담회를 열고 “지난 4일 대통령과 기업 총수들이 함께한 ‘청년 일자리와 지방 투자 확대를 위한 간담회’에서 삼성, SK, 현대, LG 등 대기업들이 300조 원 규모의 지방 투자계획을 발표한 것은 대통령의 국가균형발전과 지방 주도 성장 의지에 재계가 과감한 투자 결단으로 화답한 것”이라고 환영의 뜻을 밝혔다.이어 기업의 지방 투자 300조 원 중 최소한 150조 원 이상을 전남·광주로 유치하는 데 총력을 기울이고, 더 나아가 7월 출범하는 전남광주특별시에 300조 원 규모의 첨단산업 신규 투자유치를 이끌겠다는 의지를 표명했다.김 지사는 투자유치와 관련해 “전남은 풍부한 재생에너지와 분산에너지 특구의 강점을 살려 RE100을 실현할 안정적 친환경 전력, 충분한 용수와 저렴한 산업 부지까지 모든 여건을 갖춘 반도체·이차전지·우주항공 등 첨단산업의 최적지”라며 “이러한 여건을 기반으로 전남을 미래 첨단산업의 중심지로 육성하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.또 남부권 반도체 혁신 벨트의 핵심 거점인 전남·광주 반도체 삼축 클러스터를 비롯해 AI, 로봇(피지컬 AI), 수소, 이차전지, 문화콘텐츠 등을 권역별로 집중 육성하겠다는 계획도 내놓았다.전남 서부권은 재생에너지산업을 더욱 확대하고 조선산업의 스마트팩토리 전환과 항공산업, 반도체 팹과 화합물반도체 공장을 적극 유치한다.동부권은 기존 석유화학·철강산업과 연계해 로봇산업 등 피지컬 AI와 반도체 팹, 수소환원제철, 이차전지 산업을 중심으로 대규모 기업투자를 이끌 계획이다.광주권은 반도체 패키징산업과 광주 민간·군공항 이전 부지 100만 평에 세계적 반도체 클러스터 헤드인 ‘첨단 융복합산업 콤플렉스’를 조성하고, 자율주행차 등 첨단 모빌리티 산업과 문화콘텐츠 산업의 대대적인 투자유치가 실현되도록 힘쓸 방침이다.김영록 지사는 “대규모 기업투자 확대를 위해서는 무엇보다 ‘서울에서 먼 지역일수록 가중 지원하겠다’는 대통령의 원칙에 따라, 국민성장펀드의 금리를 지역별로 차등 적용해야 한다”며 “기존 3%대 금리를 전남·광주에 투자하는 기업은 1%대의 저리 자금을 활용할 수 있도록 국가 차원에서 이러한 지방 우대 금융지원 정책을 적극 시행해달라”고 건의했다.또 “이번 기업의 지방 투자계획은 전남·광주가 통합으로 이루려는 ‘400만 전남광주특별시 대부흥 시대’의 든든한 마중물이 될 것”이라며 “450조 원 규모의 투자유치를 통해 전남·광주의 산업을 일자리가 넘치고 청년이 고향에서 꿈과 미래를 펼칠 수 있는 대한민국 첨단산업의 핵심축으로 탈바꿈하도록 하겠다”고 다짐했다.무안 류지홍 기자