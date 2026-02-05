전남광주특별시, 450조 투자 유치로 첨단산업 탈바꿈

대기업 지방 투자 환영, 투자유치 위해 지방 우대 금융 정책 건의
김영록 전남지사는 5일 “대기업들의 300조 원 지방 투자계획을 환영하며 전남광주특별시는 이 중 절반인 150조 원 이상의 투자유치와 함께 신규로 300조 원 규모 첨단산업을 추가 유치하겠다”고 강조했다.
김 지사는 이날 도청 기자실에서 간담회를 열고 “지난 4일 대통령과 기업 총수들이 함께한 ‘청년 일자리와 지방 투자 확대를 위한 간담회’에서 삼성, SK, 현대, LG 등 대기업들이 300조 원 규모의 지방 투자계획을 발표한 것은 대통령의 국가균형발전과 지방 주도 성장 의지에 재계가 과감한 투자 결단으로 화답한 것”이라고 환영의 뜻을 밝혔다.
이어 기업의 지방 투자 300조 원 중 최소한 150조 원 이상을 전남·광주로 유치하는 데 총력을 기울이고, 더 나아가 7월 출범하는 전남광주특별시에 300조 원 규모의 첨단산업 신규 투자유치를 이끌겠다는 의지를 표명했다.
김 지사는 투자유치와 관련해 “전남은 풍부한 재생에너지와 분산에너지 특구의 강점을 살려 RE100을 실현할 안정적 친환경 전력, 충분한 용수와 저렴한 산업 부지까지 모든 여건을 갖춘 반도체·이차전지·우주항공 등 첨단산업의 최적지”라며 “이러한 여건을 기반으로 전남을 미래 첨단산업의 중심지로 육성하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
또 남부권 반도체 혁신 벨트의 핵심 거점인 전남·광주 반도체 삼축 클러스터를 비롯해 AI, 로봇(피지컬 AI), 수소, 이차전지, 문화콘텐츠 등을 권역별로 집중 육성하겠다는 계획도 내놓았다.
동부권은 기존 석유화학·철강산업과 연계해 로봇산업 등 피지컬 AI와 반도체 팹, 수소환원제철, 이차전지 산업을 중심으로 대규모 기업투자를 이끌 계획이다.
광주권은 반도체 패키징산업과 광주 민간·군공항 이전 부지 100만 평에 세계적 반도체 클러스터 헤드인 ‘첨단 융복합산업 콤플렉스’를 조성하고, 자율주행차 등 첨단 모빌리티 산업과 문화콘텐츠 산업의 대대적인 투자유치가 실현되도록 힘쓸 방침이다.
김영록 지사는 “대규모 기업투자 확대를 위해서는 무엇보다 ‘서울에서 먼 지역일수록 가중 지원하겠다’는 대통령의 원칙에 따라, 국민성장펀드의 금리를 지역별로 차등 적용해야 한다”며 “기존 3%대 금리를 전남·광주에 투자하는 기업은 1%대의 저리 자금을 활용할 수 있도록 국가 차원에서 이러한 지방 우대 금융지원 정책을 적극 시행해달라”고 건의했다.
또 “이번 기업의 지방 투자계획은 전남·광주가 통합으로 이루려는 ‘400만 전남광주특별시 대부흥 시대’의 든든한 마중물이 될 것”이라며 “450조 원 규모의 투자유치를 통해 전남·광주의 산업을 일자리가 넘치고 청년이 고향에서 꿈과 미래를 펼칠 수 있는 대한민국 첨단산업의 핵심축으로 탈바꿈하도록 하겠다”고 다짐했다.
무안 류지홍 기자
