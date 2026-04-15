서울Pn

검색

서울, 고유가·민생위기 대응 1조 4570억 추경

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

봄날의 영등포, 꽃길만 걷다[현장 행정]

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 1만 2500개 일자리 창출로 민생 살린

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구, 청년 지원 거점 ‘청년센터 중구’ 본격 운

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초구 고터·새빛 관광특구, ‘친절 캠페인’으로 관광객 “어서오세요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서초구 고터·세빛 관광특구협의회와 주변 쇼핑몰 관계자들이 특구 일대에서 14일 고터·세빛 관광특구 일대에서 관광객에 대한 ‘친절 캠페인’을 벌이고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 고터·세빛 관광특구 일대에서 관광객 환대 문화 확산과 지역 관광 활성화를 위한 ‘친절 캠페인’을 실시했다고 14일 밝혔다.

이날 특구 내 주요 거점을 연결하며 이동형 캠페인으로 진행된 이번 행사는 총 40명의 캠페인단이 ‘친절 어깨띠’를 착용하고 고터·세빛 관광특구 안내 지도를 배부하며 친절 서비스 실천 내용을 알렸다. 고터·세빛 관광특구협의회를 중심으로 협의회 회원을 비롯해 신세계센트럴, 신세계백화점 강남점, 고투몰, 세빛섬 등 주요 회원사 임직원이 참여했다.

캠페인단은 오후 3시 고속터미널역 1번 출구 앞 고터·세빛 관광특구 상징 조형물에서 출발해 쇼핑의 메카인 엔터식스, 고투몰(강남터미널 지하쇼핑몰)을 시작으로, 예술적 감성이 흐르는 서울의 24시간 벽화, 피카소 벽화거리를 거쳐 이동했다. 이어 서울의 대표 수변 랜드마크인 반포한강공원과 세빛섬까지 이어지는 특구 대표 관광 동선을 따라 이동하며 현장 홍보를 펼쳤다. 이들은 고속터미널 일대 대형 쇼핑 인프라와 한강 수변 공간을 잇는 관광 동선을 직접 안내하며 현장 중심의 맞춤형 안내 서비스를 제공했다.

전성수 구청장은 “고터·세빛 관광특구는 쇼핑과 예술, 한강 수변 공간이 어우러진 서초구의 대표 관광 자원”이라며 “앞으로도 시설 개선과 함께 친절 문화 확산을 병행해 고터·세빛 관광특구가 글로벌 관광 랜드마크로 도약할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

배움엔 한계 없다… 양천 ‘AI 빅뱅’ 체험

새달 14~16일 Y교육박람회

우주복 입고 목성 보고… 노원으로 가는 ‘우주 소풍

25일 천문우주 페스티벌 개최 마술쇼·천체망원경 관측 행사

종로, 영세 제조업체 ‘작업환경 개선’ 720만원

봉제·기계·인쇄·주얼리·수제화 등 상시근로자 10명 미만 업체 대상

광진구, 청년 참여형 정책 프로그램 ‘대학생 정책기

“설계자로서 자부심을 느낄 수 있는 기회”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr