서울여성가족재단 여성 IT인재 키운다

잇츠 스터디 4기 모집



서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시여성가족재단은 글로벌 정보기술(IT) 기업 구글 클라우드와 함께 여성 IT 인재의 성장을 지원하는 ‘잇츠(IT’s) 스터디‘ 4기를 본격 추진한다고 26일 밝혔다.잇츠 스터디는 여성 IT 직무 인재들이 스스로 학습 주제를 설정하고, 협력 학습 방식을 통해 성장할 수 있도록 설계된 직무 기반의 프로그램이다. 이번 프로그램은 구글의 자율 학습형 개발자 교육 지원 프로그램인 ‘스터디 잼(Study Jam)’ 프로그램과 연계해 운영된다.4기 프로그램 운영에 앞서 이날부터 6월 15일까지 스터디 리더를 모집한다. 리더는 IT 분야 재직자 중 학습 주제를 제안하고 운영 계획을 구체적으로 제시할 수 있다면 누구나 신청 가능하며, 외부 전문가 심사를 거쳐 선발된다.리더로 선정된 참가자들은 구글 전문가와의 온라인 소통 채널 및 학습 자원 등을 추가로 지원받을 수 있다. 잇츠 스터디 프로그램은 8∼10월 운영되며, 참여자는 7월에 모집 예정이다.김동현 기자