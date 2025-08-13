서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

아동학대 예방 소매 걷은 서울시…내달 15일까지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울추모공원 화장 능력 하루 85건으로 1.5배

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

영화마당으로 변신한 마포구청 광장

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

전 세계 맥주 노원으로…여름밤 낭만에 젖는다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동작, 무단 증축·위반 건축물 양성화 시동

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

상담센터 열어 맞춤 컨설팅 제공


  •
박일하 서울 동작구청장.
동작구 제공


서울 동작구는 지역 내 무단 증축 등 위반 건축물에 대한 양성화를 본격적으로 추진한다고 12일 밝혔다. 위반 건축물 양성화는 법에 맞지 않게 지어진 건축물이 일정 조건을 갖추게 되면 합법으로 인정해 주는 절차다.

구는 양성화를 희망하는 주민을 위해 구청 8층에 상담센터를 마련했다. 이곳에서는 양성화 가능 여부와 행정절차에 대한 맞춤형 컨설팅을 받을 수 있다. 또한 구는 양성화 제도에 대한 인지도를 높이기 위해 구청과 동 주민센터에 포스터와 리플릿을 비치하고 다양한 매체를 활용해 홍보 활동도 진행할 계획이다.

지역 내 위반 건축물 소유자 3072명에게 양성화 제도를 알리는 개별 우편도 보낸다. 다만 일조권 저촉과 건폐율 초과, 주차장 기준 미달 등의 경우에는 양성화할 수 없기에 이같은 사실도 함께 안내할 예정이다. 구는 이번 조치가 구민의 재산권 보호와 주거 안정은 물론 이행강제금 부과 제외에 따른 경제적 부담 완화에도 기여할 것으로 기대한다.

박일하(사진) 동작구청장은 “이번 제도는 위반 건축물로 인한 불이익을 해소할 실질적인 기회”라며 “상담센터 운영과 맞춤형 안내를 통해 구민이 더 쉽게 제도를 활용할 수 있도록 적극적으로 돕겠다”고 말했다.


임태환 기자
2025-08-13 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강남 ‘교육취약 학생’이 달라졌어요

맞춤형 수업 통해 교육격차 해소 정서 회복·진로 탐색 ‘통합 지원’

학교 현장 목소리에 귀 기울이는 영등포

초중고 21곳 대상 소통 간담회 학부모 제안, 실제 정책에 반영

공사현장 외국인 안전교육 ‘척척’…QR코드로 언어

정원오 구청장 다국어시스템 점검

광진, 사망 참전유공자 배우자도 복지수당

이달부터 매월 7만원씩 지급 보훈예우수당 수급자는 제외

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr