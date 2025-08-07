“가족친화정책 벤치마킹 왔어요!”···태국 국립대학 STOU, 경기도일자리재단 방문



7일 경기도일자리재단을 방문한 태국 국립대학 ‘수코타이 탐마티랏 오픈대학교(Sukhothai Thammathirat Open University, STOU)’ 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. (경기도일자리재단 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

태국 국립대학 ‘수코타이 탐마티랏 오픈대학교(Sukhothai Thammathirat Open University, STOU)’ 주요 인사들이 7일 경기도일자리재단을 방문해 경기도 일자리 및 가족친화경영 정책을 벤치마칭했다.경기일자리재단과 STOU는 이날 일자리 포럼을 열고 상호 협력 가능성을 논의했다. 재단은 포럼에서 ▲경기도형 고용서비스 플랫폼 ▲주4.5일제 근무제도 ▲0.5&0.75잡(시간선택제 일자리) ▲일자리 현황판 등 일·가정 양립을 위한 다양한 정책 모델과 운영 성과를 소개했다.포럼 이후 STOU 방문단은 재단이 직접 운영하는 현장 실습형 교육시설과 창업지원 공간을 둘러봤다.STOU는 태국 유일의 국립 원격교육대학으로, 교육 접근성과 지속 가능성을 중시하며 동남아시아 고등교육 분야에서 영향력 있는 기관으로 평가받고 있다.윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 “해외에서도 경기도의 일·가정 양립 정책과 고용 혁신 모델에 깊은 관심을 보여 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 글로벌 협력과 환경 조성에 최선을 다해, 경기도 일자리 정책이 국제표준 모델로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.안승순 기자