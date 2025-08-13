순천명품 ‘월등 복숭아’ 전국 인기 절정···하루 150여명 방문

서울Pn

향긋한 월등 복숭아 수확 한창
농가 소득 견인


  •
지난 2일 월등면 행정복지센터 잔디광장에서 열린 ‘순천명품 제20회 월등 복숭아 체험행사’ 모습.


순천 지역 대표 명품 특산물인 ‘월등복숭아’가 본격적인 수확기에 접어들면서 전국 소비자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

월등 복숭아는 입소문을 타면서 전국적으로 주문이 쇄도하고 있다. 하루 평균 1500여명의 관광객이 현지 원두막을 찾아 직접 복숭아를 구매하며 농가 소득 증대에 크게 기여하고 있다.

순천시와 월등면 복숭아 농가는 그동안 품종갱신 다양화, 병해충 관리, 과원 정비 등 고품질 생산을 위한 지속적인 노력을 기울여 상품성과 품질을 높였다. 특히 올해에는 지난해 탄저병으로 피해를 입은 복숭아 농가들의 고충을 적극 수렴해 예비비 3000만원과 시비 2800만원 등 총 5800만원을 투입, 농가 예산지원과 방제 교육 등을 적극 지원해 안정적인 작황을 이끌어냈다.

또 지난 2일에는 ‘순천명품 제20회 월등 복숭아 체험행사’가 월등면 행정복지센터 잔디광장에서 성황리에 열려 관람객들의 발길을 잡았다. 이날 전국 각지에서 찾아온 관광객과 지역주민 등 1000여명이 참석해 월등 복숭아의 우수성을 알리는 뜻깊은 시간을 가졌다.

심재성 월등면장은 “원두막을 직접 방문해 우리 지역 농업인의 땀과 정성이 담긴 소중한 결실을 확인했다”며 “앞으로도 농가의 지속적인 성장을 위해 홍보와 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
