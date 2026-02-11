이용균 서울시의원, 시민이 뽑은 ‘2026 유권자대상’ 수상

유권자시민행동 등 공동 주최… 정책 실효성 및 현장 중심 의정활동 높이 평가

날카로운 감시·대안 제시… “시민 안전·세금 낭비 막는 파수꾼”

지역 균형 발전과 생활 밀착형 의정활동의 결실

“보여주기식 아닌, 주민 삶 바꾸는 의정활동 이어갈 것”



지난 10일 ‘제15회 유권자의 날 기념 2026 유권자대상’ 시상식에서 광역의원 부문 대상을 받은 이용균 의원(왼쪽에서 두 번째)



기념촬영하는 이용균 의원(가운데)

서울시의회 환경수자원위원회 이용균 의원(더불어민주당, 강북구3)이 지난 10일 국회의원회관 대강당에서 열린 ‘제15회 유권자의 날 기념 2026 유권자대상’ 시상식에서 광역의원 부문 대상을 받는 영예를 안았다.유권자시민행동과 (사)한국여성유권자연맹이 공동 주최하는 ‘유권자대상’은 시민의 눈높이에서 입법·감시·정책 성과를 정밀하게 평가해 민주주의 발전과 책임 있는 공직 수행에 기여한 인물에게 수여하는 상이다. 특히 형식적인 실적보다 의정활동의 내용과 실효성을 중점적으로 평가하는 ‘시민 주도형 시상’이라는 점에서 그 권위를 인정받고 있다.이 의원은 제11대 서울시의회 환경수자원위원회 위원으로서 에너지, 환경, 녹지 등 시민 생활과 직결된 분야의 구조적 문제를 집요하게 파헤쳐 왔다. 지난해 행정사무감사에서 ▲에너지저장장치(ESS) 설치 지연 및 안전성 문제 ▲한강버스 사업의 과도한 재정 부담 구조 ▲남산하늘숲길 사업의 절차적 타당성 등을 날카롭게 지적하며, 단기 성과에 매몰된 서울시 행정에 경종을 울리고 실질적인 정책 개선을 이끌어냈다.전반기 도시계획균형위원회 부위원장으로서 강북구의 숙원이었던 ‘북한산 고도지구 규제 개편’을 주도하며 보전과 개발의 균형점을 찾아낸 점도 주요 성과로 꼽힌다. 제도적 틀을 바로잡아 지역 현실을 반영한 행정 책임을 강조해 온 이 의원의 뚝심이 수상 결과에 반영됐다는 분석이다.또한 강북구 지역 현안 해결사로서 ▲노후 공원 및 녹지 정비 ▲학교·청소년 시설 환경 개선 ▲보행 안전 및 생활 SOC 확충 등 주민 체감도가 높은 ‘생활밀착형 사업’에 주력하며 소통 중심의 의정활동을 펼쳐왔다.이 의원은 “이번 상은 개인의 성과가 아니라 늘 현장에서 함께해 주신 강북 주민 여러분의 응원이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 보여주기식 성과보다 주민의 삶을 실제로 바꾸는 의정활동으로 보답하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.한편, 유권자대상은 국회의원과 광역·기초의원을 대상으로 시민사회가 직접 평가에 참여하는 대표적인 유권자 참여형 시상으로, 책임 정치와 실질적인 의정활동의 중요성을 확산하는 데 목적을 두고 있다.온라인뉴스부