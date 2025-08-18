정병용 하남시의회 부의장, 독립유공자 예우 공로로 광복회 감사패 받아

서울Pn

하남시의회 정병용(오른쪽) 부의장이 지난 15일 ‘광복회와 함께하는 8.15 페스타’ 행사에 참석해 이영재 광복회 하남시지회장으로부터 감사패를 전달받았다.


하남시의회 정병용 부의장(더불어민주당, 미사1동·2동)은 지난 15일 하남시 보훈회관에서 열린 ‘광복회와 함께하는 8.15 페스타’ 행사에 참석해 광복회 하남시지회(지회장 이영재)로부터 감사패를 수여받았다.

이날 행사는 제80주년 광복절을 기념하고, 순국선열과 독립유공자의 숭고한 정신을 되새기기 위해 마련됐다. 참석자들은 광복 80주년 독립운동 영상을 함께 시청하고 기념사를 나눈 뒤 ▲이야기 독립운동사 ▲태극기 키링 만들기 ▲미니카 레이싱 등 가족이 함께하는 다채로운 체험 행사를 통해 광복의 의미를 되새겼다.

광복회 하남시지회는 정병용 부의장의 구체적인 입법 활동을 높이 평가하며 감사패를 전달했다.

광복회원과 유가족들은 정 부의장이 대표 발의한 ‘하남시 독립운동 기념사업 및 독립유공자 예우·지원에 관한 조례’가 독립유공자의 명예를 드높이고 보훈정신을 선양하는 데 크게 이바지한 점에 깊은 감사의 뜻을 표했다.

정 부의장이 지난 3월 제정한 이 조례는 독립유공자와 그 유족에 대한 지원을 구체화하고, 독립운동 기념사업의 안정적인 추진 기반을 마련했다는 평가를 받는다.

정 부의장은 수상 소감에서 “오늘날 우리가 누리는 광복은 선열들의 고귀한 희생과 헌신 위에 이뤄진 값진 결실”이라고 강조했다.

이어 “선열들의 숭고한 정신을 잊지 않고 계승하는 것이 우리에게 남겨진 가장 중요한 과제”라며, “앞으로도 독립운동 정신을 기리고 독립유공자와 그 가족들이 사회로부터 존중받는 풍토를 만들기 위해 의정활동에 최선을 다하겠다”라고 다짐했다.

온라인뉴스팀
