담양군, 9월 양성평등 주간 맞아···‘양성평등 4행시 이벤트’

양성평등 주간 기념 ‘양성평등 4행시 이벤트’ 운영
‘일상에서 실천하는 양성평등’ 주제로 9월 12일까지


  •
담양군 ‘양성평등 4행시 이벤트’ 홍보 리플렛. (담양군 제공)


담양군은 2025년 양성평등주간(9월 1일~7일)을 맞아 성평등 인식을 높이고 고정관념을 해소하기 위한 ‘양성평등 4행시 이벤트’를 운영한다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘일상에서 실천하는 양성평등’을 주제로 8월 25일부터 9월 12일까지 3주간 진행된다.

양성평등에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있으며, 군 공식 블로그와 인스타그램 댓글 게시를 통해 응모하면 된다. 우수작으로 선정된 참가자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

정철원 담양군수는 “이번 이벤트는 양성평등 실현과 성평등 문화 확산을 위해 기획했다”며 “재미있고 참신한 아이디어가 많이 나오길 기대한다”고 말했다.

한편, 양성평등주간은 ‘양성평등기본법’에 따라 매년 지정되며, 남녀평등 실현을 위한 사회적 인식 제고와 정책 홍보를 목적으로 한다.


임형주 기자
