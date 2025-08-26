전국 최고 품질을 자랑하는 ‘순천 낙안배’ 본격 출하

서울Pn

당도 높고 과즙 풍부


  •
순천 낙안배


전국 최고의 품질을 자랑하는 순천 낙안배가 본격적으로 출하를 시작한다.

올해 첫 출하는 지난 15일부터 시작해 광주, 대전, 대구 등 주요 도매시장과 온라인 유통망을 통해 전국 소비자들에게 공급된다. 첫 출하 물량은 30t 규모다. 향후 본격적인 수확기를 맞아 약 5600t 이상 출하될 예정이다.

낙안배는 풍부한 일조량과 비옥한 토양 등 천혜의 자연환경에서 재배된다. 지역 농업인들의 세심한 재배 관리를 통해 당도 높고 과즙이 풍부한 고품질 배로 생산되고 있다. 특히 올해 출하되는 낙안배는 저장성 및 과육의 아삭함이 뛰어나 소비자들로부터 높은 평가를 받고 있다.

낙안배는 2002년 인도네시아와 대만 등지에 195t 수출을 시작으로 지속적으로 수출 실적을 이어가고 있다. 선별과 출하에 이르기까지 철저한 공동관리와 소비자 리콜제를 시행해 품질의 우수성을 인정받고 있다.

시 관계자는 “올해 낙안배는 개화기 저온 피해를 딛고 맺은 값진 결실로 첫 수확의 의미가 더욱 크다”며 “순천시를 대표하는 농산물로서 낙안배의 브랜드 가치를 높이고, 전국 최고의 명품 배 주산지로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
