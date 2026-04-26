화엄사 홍매화·들매화 사진 콘테스트 수상작은···1600점 출품

전문작가 사진부문 대상···‘정적 속의 개화’ 상금 300만원

휴대폰 부문 최우수상···‘문 고리 너머로 본 홍매화’ 상금 100만원



전문가부문 대상, 곽윤섭 ‘정적 속의 개화’



전문가부문 최우수상, 이재형 ‘화엄사 홍매화 아래 새벽 예불에 피어난 서원’



휴대폰부문 교구장스님상, 김향숙 ‘한옥 문 고리 너머로 본 홍매화’



휴대폰부문 홍보국장스님상 , 김기옥 ‘부처님의 자비’

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화엄사가 26일 ‘제6회 화엄사 홍매화·들매화 사진 콘테스트의 응모작’을 발표했다. 지난 2월 27일부터 지난 5일까지 ‘꽃피는 순간, 꿈이 피어난다’는 슬로건으로 진행된 행사에는 총 1666점 작품(전문작가 506점, 휴대폰 1160점)이 접수됐다. 2023년 897점, 2024년 1141점, 2025년 1178점 등 매년 응모작이 늘고 있다.올해 영예의 수상자는 전문작가 사진 부문 대상(총무원장상)에 곽윤섭씨의 ‘정적 속의 개화’, 최우수상에 이재형씨의 ‘화엄사 홍매화 아래 새벽 예불에 피어난 서원’, 우수상에 임선미씨의 ‘끝자락의 미’가 선정됐다.휴대폰 카메라 부문에는 최우수상(교구장스님상)에 김향숙씨의 ‘문고리 너머로 본 홍매화’, 총무국장스님상에 백용승씨의 ‘홍매화 아래 간절한 기도’, 교무국장스님상에 이정애씨의 ‘각황전과 홍매화의 조화’가 뽑혔다. 포교국장스님상에는 임하선씨의 ‘풍경이 있는 곳’, 홍보국장스님상에 김기옥씨의 ‘부처님의 자비’, 홍보기획위원장상에 구나현씨의 ‘청춘은 바로 지금! 청바지!’가 각각 선정됐다.우석 교구장 스님은 “화엄사는 수행과 기도의 공간을 넘어 국민과 함께 숨 쉬는 열린 문화공간이 돼야 한다”며 “자연유산인 홍매화를 통해 지역과 사람을 잇는 문화적 가치를 만들어가고 있다”고 강조했다.성기홍 화엄사 홍보기획위원장은 “홍매화 콘테스트는 화엄사의 문화재 공간 보호와 국가유산인 천연기념물 홍매화 보존을 최우선 가치로 삼아야 한다”며 “관람문화 개선과 함께 콘테스트 운영 전반을 보다 실질적이고 문화적 성과가 반영되는 방향으로 개편하겠다”고 밝혔다.제6회 홍매화·들매화 사진 콘테스트의 수상작들은 예년과 같이 2027년 화엄사 달력과 홍보물, 구례군 홍보에 사용된다.구례 최종필 기자