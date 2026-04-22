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인천공항, 전쟁·고유가에도 1분기 7% 성장

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여객 1978만명… 전년보다 129만↑

인천국제공항공사는 전쟁 여파와 고유가에도 불구하고 올 1분기 여객 실적이 지난해에 비해 7.0% 증가했다고 21일 밝혔다.

올해 1~3월 여객 수는 총 1978만명으로 지난해 같은 기간 1849만명보다 129만명(7%) 늘었다. 화물은 71만 2000t을 처리해 2.40% 증가했다. 공사는 러시아-우크라이나 전쟁의 지속과 미국-이란 전쟁 발발로 인한 고환율·고유가 등 불리한 여건 속에서도 이처럼 실적이 성장한 이유로 한국인의 일본 관광 선호와 중국인 관광객 증가 등을 들었다. 일본, 중국 노선은 각각 12.40%, 26.10% 성장했다.

1분기 매출은 7068억원으로 5.40% 증가했고 영업이익과 당기순이익은 각각 2302억원, 1453억원을 기록했다.

그러나 위탁용역비 증가와 감가상각으로 인해 영업이익과 당기순이익은 매출 대비 낮은 성장세이거나 오히려 하락했다. 여기에 2분기 전망도 밝지 않아 상승세가 둔화할 전망이다. 공사 관계자는 “최근 유가 상승으로 일부 항공사가 운항을 축소하면서 여객 감소가 불가피하다”며 “이에 따라 2분기에는 2% 상승에 그칠 것”이라고 내다봤다.


강남주 기자
2026-04-22 19면
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