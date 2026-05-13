서울시의회 국민의힘, 정원오 후보 과거 이력에 대한 명확한 소명 촉구

다음은 서울시의회 국민의힘 채수지 대변인 논평 전문
“정원오 후보의 경찰 폭행 전과, 충격적 진실 따로 있었나?”
더불어민주당 정원오 후보가 30년 전 경찰관 두 명과 일반인들을 폭행한 전과와 관련해 충격적인 추가 제보가 확인됐다.
정 후보는 이 전과에 대해 ‘당시 신정동 한 카페에서 국회의원 비서관과 5·18 민주화운동에 대한 인식 차이로 다툼이 있었다’고 해명했다. 민주당 의원들이 ‘민주화 투쟁’을 들먹이며 폭력 전과를 포장하던 것과 비슷한 방식이다.
그런데 그 폭행 사건이 벌어진 직후 양천구의회에서 구의원이 당시 양재호 구청장의 비서였던 정 후보의 폭행 사건에 대해 발언한 내용은 충격적이다.
물론 위 주장의 사실관계는 확인해야 한다. 속기록의 내용만 가지고 사실을 단정할 수는 없다. 그러나 분명 진실은 하나일 것이고, 그것은 정 후보가 가장 잘 알 것이다.
만약 당시 공무원 신분으로 술집에서 여종업원에게 성매매를 요구하고, 거절 분풀이로 폭력을 쓴 것이 사실이라면 이 추악하고 끔찍한 진실에 대해 정 후보는 무슨 해명을 할 수 있을까.
그것이 사실이라면 정 후보는 그동안 선출직으로 나서서 시민들 앞에서 민주화 이념 때문에 혈기를 부린 청년인 것처럼 시민을 기만했단 말인가.
정 후보는 당장 시민들 앞에서 명백하게 진실을 밝혀라.
이것이 사실로 밝혀진다면 당장 서울시장 후보직을 사퇴해야 한다.
2026. 5. 13
서울시의회 국민의힘 대변인 채수지
류정임 리포터
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