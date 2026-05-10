하니까 되네… 서울 생활쓰레기 하루 29t 줄었다

생활폐기물 다이어트 100만 프로젝트 중간 점검
2·3월 생활폐기물 줄고, 재활용 수거 60t 증가해
서울시는 올해 2월과 3월 25개 자치구를 대상으로 폐기물 감축 실적을 점검한 결과 하루 29t의 생활폐기물이 감소했다고 10일 밝혔다. 시는 ‘생활폐기물 다이어트 1000만시민 실천 프로젝트’의 성과라고 보고 있다.
이번 평가는 지난 2∼3월 2개월간 25개 자치구를 대상으로 생활폐기물 감량, 재활용 증가, 시민 실천 노력, 특화사업 등 4개 분야를 중심으로 실시했다. 평가 기간 서울시 전체 생활폐기물 발생량이 지난해 같은 기간보다 하루 29t 감소했고, 재활용품 수거량은 60t 증가했다. 자치구별로는 은평구가 축제·행사 시 다회용기 전문업체를 활용해 행사 폐기물을 줄였고, 영등포구는 종량제로 버려지던 소형가전 신고 체계를 구축했다.
성동구는 음료 컵 수거함 운영을 통해 4만 8400건의 음료 컵을 회수했고, 성북구는 재활용품을 가져오면 종량제봉투로 교환해 주는 ‘자원순환데이 상점’을 운영해 1100명이 참여했다. 시는 이번 평가 결과를 바탕으로 우수사례를 공유하고, 우수 자치구에는 관련 사업에 총 10억원 규모의 재정을 지원할 예정이다.
또 2차 및 종합평가에서 생활폐기물 감량 및 재활용 실적 평가 비중을 단계적으로 확대하고, 자치구의 협력과 참여를 기반으로 생활폐기물 다이어트 정책 효과를 높여 나갈 예정이다.
한편, ‘생활폐기물 다이어트 실천 10만 서약 챌린지’에는 총 10만 9838명이 참여해 목표를 초과 달성한 것으로 집계됐다. 권민 서울시 기후환경본부장은 “앞으로 실효성 있는 감량 정책을 발굴하고 제도 개선 등을 통해 가시적인 성과를 내도록 노력하겠다”고 밝혔다.
김동현 기자
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