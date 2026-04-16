서울Pn

검색

‘상계역~고터’ 서울 새벽동행 자율주행버스 달려요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6만 가구 공급 가시화…영등포구, 서울 핵심 주거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, 소상공인 특별보증 서울 최초 온라인

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

실행력 선두 달린다…은평구, 공약이행 평가 ‘최고

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경과원, AI 멤버십 기업 모집…공간 제공 및 기술·사업화 연계 프로그램 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기



경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 다음 달 6일까지 도내 AI 산업 생태계 조성을 위한 ‘경기도 AI 멤버십 기업’을 모집한다고 16일 밝혔다.

모집 대상은 AI 기술 또는 서비스를 보유한 전국 기업으로 규모와 소재지 제한 없이 참여할 수 있다.

총 50개 사 이상을 선정해 1년간 멤버십을 운영하며, 평가를 통해 연장 기회를 제공할 계획이다. 도내 기업에는 평가 시 가산점을 준다.

선정된 기업은 AI 혁신클러스터 내 공용 업무 공간과 스마트 공유 오피스 시스템을 활용할 수 있다.

클러스터에 입주하지 않더라도 입주기업과 동일하게 공용 공간을 이용할 수 있어 별도 사무공간 확보 없이 업무 환경을 활용할 수 있다.

기술개발, 실증·사업화, 해외시장 진출 등으로 구성된 AI 기업 성장 프로그램은 별도 선발을 통해 지원되며, 멤버십 기업은 선발 과정에서 우선 대상에 포함되는 등 우대를 받는다.

판교, 부천, 시흥, 의정부, 하남 등 도내 AI 클러스터는 임대료와 관리비가 면제되는 공간으로, 멤버십 기업은 향후 입주기업 모집 시 가산점을 받을 수 있다.

또한 주요 거점 클러스터를 기반으로 업무를 수행할 수 있어 기업 활동의 유연성도 높다.

김현곤 경과원장은 “경기도 AI 멤버십은 기업이 별도 비용 부담 없이 혁신클러스터 인프라를 활용할 수 있는 프로그램”이라며 “AI 기술을 산업 현장에 적용하려는 기업이 유연하게 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“도심 한복판 빌딩 숲속 중구 주민 자기계발 공간

김길성 구청장 ‘누리센터’ 점검

“고립 없는 종로”…1인 가구 2만 9000명은 ‘

주민 안부망 체계 구축·1104 콜센터 등

강서구 통합신청사 오는 10월 개청…진교훈 구청장

‘상계역~고터’ 서울 새벽동행 자율주행버스 달려요

세 번째 노선 A148 오늘 첫 운행 새벽 3시 30분 출발… 41곳 정차

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr