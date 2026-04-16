경과원, AI 멤버십 기업 모집…공간 제공 및 기술·사업화 연계 프로그램 지원

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경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 다음 달 6일까지 도내 AI 산업 생태계 조성을 위한 ‘경기도 AI 멤버십 기업’을 모집한다고 16일 밝혔다.모집 대상은 AI 기술 또는 서비스를 보유한 전국 기업으로 규모와 소재지 제한 없이 참여할 수 있다.총 50개 사 이상을 선정해 1년간 멤버십을 운영하며, 평가를 통해 연장 기회를 제공할 계획이다. 도내 기업에는 평가 시 가산점을 준다.선정된 기업은 AI 혁신클러스터 내 공용 업무 공간과 스마트 공유 오피스 시스템을 활용할 수 있다.클러스터에 입주하지 않더라도 입주기업과 동일하게 공용 공간을 이용할 수 있어 별도 사무공간 확보 없이 업무 환경을 활용할 수 있다.기술개발, 실증·사업화, 해외시장 진출 등으로 구성된 AI 기업 성장 프로그램은 별도 선발을 통해 지원되며, 멤버십 기업은 선발 과정에서 우선 대상에 포함되는 등 우대를 받는다.판교, 부천, 시흥, 의정부, 하남 등 도내 AI 클러스터는 임대료와 관리비가 면제되는 공간으로, 멤버십 기업은 향후 입주기업 모집 시 가산점을 받을 수 있다.또한 주요 거점 클러스터를 기반으로 업무를 수행할 수 있어 기업 활동의 유연성도 높다.김현곤 경과원장은 “경기도 AI 멤버십은 기업이 별도 비용 부담 없이 혁신클러스터 인프라를 활용할 수 있는 프로그램”이라며 “AI 기술을 산업 현장에 적용하려는 기업이 유연하게 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자