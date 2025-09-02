함께 만드는 쾌적한 순천 왕조 1동 경로당 ‘청년들이 나섰다’

서울Pn

왕조1동 청년회, 경로당 환경개선 등 봉사활동 펼쳐


  •
순천시 왕조1동 청년회가 폭염이 계속되는 가운데 관내 10개 마을경로당을 대상으로 집중 대청소 활동을 펼쳐 박수를 받았다.


‘할머니 할아버지 건강하세요. 우리가 깨끗하게 해드릴게요.”

순천시 왕조1동 청년회가 연일 폭염이 계속되는 가운데 지역 내 마을경로당을 대상으로 집중 대청소 정비에 나서 호응을 받았다.

이번 활동은 범암마을경로당과 그 주변을 중심으로 이뤄졌다. 어르신들이 폭염에 대비해 시원하고 쾌적하게 경로당을 이용하실 수 있도록 다양한 지원을 해 박수를 받았다.


  •
청년회 회원들은 지난달 청년 맥가이버단을 꾸려 관내 10개 마을경로당의 에어컨 작동 상태를 꼼꼼히 확인하고 필터를 교체했다. 정수기 점검과 청소도 함께 진행했다. 경로당이 어르신들의 무더위 쉼터로서 제 기능을 다할 수 있도록 위생관리도 적극 도왔다.

또 어르신들께는 에어컨 사용법 안내와 함께 폭염에 대비한 행동요령 교육과 실내 청소, 정리 등 환경개선을 위한 다양한 자원봉사활동을 펼쳤다.

신혜정 왕조1동장은 “경로당 대청소를 통해 어르신들이 안전하고 건강하게 여름을 보내실 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 청년들이 지속적으로 봉사에 적극참여 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
