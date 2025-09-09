동대문구, 깡통시장 보행환경 개선 보고회 개최



동대문구 깡통시장 일대 보행환경 개선 현장보고회. 동대문구 제공

서울 동대문구는 지난 8일 제기동 깡통시장 일대 보행환경 개선 현장보고회를 개최했다고 9일 밝혔다.보행환경 개선사업의 1차 정비 완료에 따라 마련된 이번 보고회는 2024년 11월부터 운영된 보행환경 정비 태스크포스(TF)를 통해 12차례에 걸친 정비 성과를 주민과 공유하고, 향후 개선 방향에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.그동안 구는 깡통시장 일대의 보행환경 개선을 위해 시장 내 통학로 주변 무단 적치물 정리, 노후·파손된 보도블록 전면 재포장, 시장 주변 보행로의 차량·보행자 동선 재정비, 불법 주정차 단속 강화 등을 추진해왔다.특히 통학 학생들의 안전 확보를 위해 시야를 가리거나 통행을 방해하던 구조물과 노점 등을 정비 대상에 포함하고, 정화여중·고 북측에 신규 횡단보도를 설치해 통학로의 접근성과 안전성을 높였다.이날 보고회 참석자들은 정화여중·고 강당에서 사업 추진 경과를 청취한 뒤 직접 현장을 둘러보며 정비 전·후 변화를 사진과 영상으로 확인했다. 또 동대문구의 보행친화도시 브랜드인 ‘워킹시티 동대문구’를 반영한 인생네컷 포토부스, 학교 게시판을 활용한 사전 설문조사, 학생·학부모·교직원 대상 온라인 설문조사 등 다양한 참여형 프로그램도 접했다.이필형 동대문구청장은 “앞으로도 걷기 좋은 도시, ‘워킹시티 동대문구’ 구현을 위해 현장 중심의 정비를 지속해 나가겠다”고 말했다.안석 기자