관악구, ‘최대 10% 할인’ 관악사랑상품권 140억원 발행

16일 오후 1시 발행


  •
추석맞이 ‘관악사랑상품권’
추석맞이 ‘관악사랑상품권’


관악구는 추석 연휴를 앞두고 오는 16일 오후 1시부터 140억원 규모의 관악사랑상품권을 발행한다고 9일 밝혔다.

이번 상품권을 구매하면 최대 10% 할인 효과를 누리게 된다. 국비 지원 2%가 더해지면서 상품권 할인율이 기존 5%에서 7%로 높아지는 데다가 관악구가 상품권 사용액의 3%를 다음달 모바일 상품권으로 돌려주는 환급(페이백) 이벤트를 진행해서다.

서울페이플러스 애플리케이션(앱)을 통해 모바일 상품권 형태로 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있다. 보유한도는 150만원이다. 이번 발행부터 네이버페이 머니로 상품권 구매도 가능해진다.

앞서 구는 지난 1월 200억원 규모로 발행한 관악사랑상품권도 단기에 완판한 바 있다.

박준희 관악구청장은 “구민들의 경제적 부담을 줄이고 소상공인의 매출 증대에 보탬이 되고자 할인율을 높여 발행하게 됐다”며 “추석 민생대책으로 지역 경제 활력을 불어넣기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.


김주연 기자
