경기신보, ‘설맞이 전통시장 장보기’로 소비 촉진·현장 소통



10일 시석중 경기신보 이사장이 안양중앙인정시장에서 장을 보고 있다. (경기신보 제공)



경기신보 시석중 이사장 등 임직원과 안양중앙인정시장 상인회 관계자 등이 설을 앞두고 장을 본 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (경기신보 제공)

경기신용보증재단(경기신보)은 설 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 소비 촉진과 지역경제 활성화를 위해 현장 소통에 나섰다.경기신보는 10일 안양중앙인정시장에서 ‘전통시장 활성화를 위한 설 명절 전통시장 장보기 행사’를 진행했다. 이번 행사는 경기 불확실성과 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 전통시장에 활력을 불어넣고, 명절을 맞아 전통시장 이용을 독려하고자 마련됐다.시장 보기에 앞서 열린 간담회에서 상인들은 경기 침체와 소비 위축으로 인한 매출 감소, 운영비 부담 등 현장의 어려움을 전했고, 경기신보는 상인들의 목소리에 귀 기울이며 향후 지원 방향에 대해 의견을 나눴다.재단은 장보기 행사와 함께 상인들을 대상으로 보증지원 제도와 정책금융에 대한 안내를 진행하며, 소상공인이 필요로 하는 금융 정보를 현장에서 직접 전달했다.이어 바쁜 상인들이 보증지원 제도와 정책금융 안내를 놓치지 않도록, 찾아가는 금융 전문가 활용을 검토하는 등 현장 중심의 안내를 이어갈 방침이다.시석중 이사장은 “전통시장은 지역경제의 근간이자 도민의 일상과 가장 가까운 공간”이라며 “설 명절을 계기로 도민들께서 전통시장을 다시 찾고, 상인들께서도 조금이나마 힘을 얻으실 수 있기를 바란다”고 말했다.그러면서 “경기신보는 현장에서 답을 찾는다는 자세로, 소상공인과 전통시장이 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다”고 강조했다.한편 경기신보는 오는 12일 구리 전통시장에서도 설맞이 장보기 행사를 진행할 예정이다.안승순 기자