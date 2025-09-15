국립목포해양대, 2026학년도 수시모집 경쟁률···7.83대 1

서울Pn

광주·전남 4년제 대학 중 1위 기록


  •
국립목포해양대학교가 ‘2026학년도 수시모집 원서접수’ 결과 7.83대 1의 경쟁률로 광주·전남 4년제 대학 중 1위를 기록했다.


국립목포해양대학교가 지난 8일부터 12일까지 실시한 ‘2026학년도 수시모집 원서접수’ 결과 694명 모집에 5436명이 지원, 7.83대 1의 경쟁률을 기록했다. 광주·전남 4년제 대학 중 가장 높은 수치로 최근 14년 이내 가장 높은 경쟁률을 달성했다. 지난해에는 6.42대 1이었다.

학부(과)별로는 해양메카트로닉스학부가 60명 모집에 811명이 지원해 13.5대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 뒤를 이어 해군사관학부 13.0대 1(30/391명), 해양경찰학부 9.61대 1(83/798명), 항해정보시스템학부 9.49대 1(61/579명), 기관시스템공학부 8.80대 1(84/739명)을 보였다.

한원희 국립목포해양대학교 총장은 “해양특성화 대학인 국립목포해양대학교는 지난해 취업률 86.2%로 전국 국·공립대학 취업률 1위를 달성했다”며 “국립대학육성사업에서 특수목적대학 중 유일한 ‘A’ 등급을 획득하며 우수 대학으로 인정받았다”고 설명했다. 그는 “세계적인 수준의 교육 및 적극적인 행정 서비스 지원 등을 통해 입학생 모두가 국립목포해양대학교에서 꿈과 비전을 유감없이 펼칠 수 있도록 전 구성원의 역량을 집중하도록 하겠다”고 강조했다.


목포 최종필 기자
