서울Pn

검색

금천, 상습정체 G밸리 교통체계 개선

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

문화예술인·주민 소통하는 강동 ‘문전성시’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

사회적경제, 일상에 스며드는 강남

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자연·예술 어우러진 문화정원 축제…도심 속 구로G

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구, ‘도전! 청렴·인권 골든벨’ 실시

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오언석 도봉구청장이 골든벨 마지막 문제를 내고 있다. 도봉구 제공


서울 도봉구는 지난 12일 도봉구청 선인봉홀에서 ‘도전! 청렴·인권 골든벨’을 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 골든벨 문제는 청렴·인권 관련 지식뿐만 아니라, 실제 사례를 바탕으로 한 문항들로 구성돼 직원들이 깊이 있는 학습을 할 수 있도록 했다.

또 올해 행사에는 직원 약 200명이 참여했다. 이중 6급 이상 간부급 공무원은 78명으로 전체의 40%에 달했다. 약 90분간 이어진 퀴즈에서 최후의 1인은 김영인 기후환경과 김영인 주무관이 차지했다.

오언석 도봉구청장은 “청렴과 인권은 신뢰받는 행정의 출발점이다”라며 “오늘의 배움으로 구민들에게 신뢰받는 행정을 펼쳐나갈 수 있길 바란다”고 말했다.

한편 구는 청렴캐릭터 및 슬로건 제작·활용, 청렴콜 운영 및 청렴문자 발송, 구청장 주재 소통 간담회 등을 개최해 등을 바탕으로 청렴 신뢰도를 높이고, 조직문화 개선에 앞장서고 있다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

장애인 일자리 年 1만 2000개… “서울 위한 투

市 ‘장애인 일상 활력’ 5개년 계획

광진구, 3년 연속 ‘청년친화헌정대상 소통대상’ 수

청년들의 목소리를 정책에 꾸준히 반영한 소통행정

서대문구, 6년 연속 청년친화헌정대상 수상…“전국

노원구, 추석맞이 고흥 직거래장터·전남 직거래장터

합리적인 가격에 산지 농축수산물 직송 귀농·귀촌 상담, 전통문화 체험, 시식행사까지

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr