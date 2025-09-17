여수광양항만공사, ‘2025년 공공부문 인적자원개발 최우수기관’ 선정

서울Pn

공정한 채용·체계적 인재육성 인정받아
공공부문 최고 등급 획득


  •
여수광양항만공사가 ‘2025 공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제’ 평가에서 최우수기관으로 선정됐다.


여수광양항만공사가 지난 16일 교육부와 인사혁신처가 공동 주관한 ‘2025 공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제’ 평가에서 최우수기관으로 선정됐다. 공사는 체계적인 인사·교육 혁신을 통해 미래지향적 인재육성 기반을 마련한 성과를 대외적으로 인정받았다.

이번 평가는 채용, 평가·보상, 교육훈련 등 인적자원관리 전반을 종합적으로 점검해 우수기관을 선정하는 제도다. 공사는 ‘사람 중심의 조직문화’ 구현을 목표로 공정하고 투명한 채용 절차와 역량 중심의 평가·보상제도를 도입했다. 또 노사 공동으로 교육훈련체계를 수립해 임직원 역량을 한 단계 높여왔다.

특히 ▲직무분석을 토대로 한 맞춤형 채용 추진 ▲청년·장애인·다문화 등 사회적 가치 실현형 채용 확대 ▲직무역량 모델에 기반한 공정한 성과관리제도 운영 ▲승진자·여성퇴직예정자 등 맞춤형 리더십 과정 개설 ▲메타버스·하이브리드 교육장 등 미래형 학습 인프라 구축 등은 다른 공공기관과 차별화된 우수사례로 꼽혔다.

황학범 사장 직무대행은 “이번 최우수기관 선정은 임직원 모두가 함께 만들어낸 값진 성과다”며 “앞으로도 미래 항만물류 산업을 선도할 핵심 전문인재를 양성하고, 글로벌 종합항만 리더로 자리매김하기 위해 지속적으로 인사·교육 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.


광양 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
