강동 ‘공직자 자율적 내부통제’ 총리 표창

행정 오류·비리 막게 상시 업무 관리

‘청렴 자기진단표’ 모든 직원이 점검



이수희(가운데) 서울 강동구청장이 행정안전부가 주최한 ‘공직기강 확립 유공 포상’에서 ‘자율적 내부통제 운영 분야’ 국무총리 표창을 받은 뒤 지난 5일 구청에서 직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

강동구 제공

강동구는 행정 오류와 비리를 예방하기 위해 공직자 스스로 업무 처리 과정을 상시 점검·관리하는 제도인 ‘자율적 내부통제 운영 분야’에서 서울 자치구 중 유일하게 국무총리 표창을 받았다고 8일 밝혔다.행정안전부는 매년 ‘공직기강 확립 유공 포상’을 열고 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 운영 실적을 평가해 우수 기관을 포상하고 있다. 구는 2024년에는 장관 표창을 받았다.강동구는 행정정보시스템 연계 모니터링 시스템인 ‘청백-e 시스템’, 업무 처리 사전 점검을 위한 ‘자기진단 제도’, 청렴 활동 관리를 위한 ‘공직자 자기관리시스템’ 등을 체계적으로 운영한 점이 좋은 평가를 받았다고 설명했다.구는 업무 수행, 예산 집행, 인사, 개선 노력 등 분야별 ‘청렴 자기진단표’를 운영해 전 직원이 업무 과정 전반을 점검할 수 있도록 했다. 그 결과 자기진단 참여율이 크게 높아졌다.또한 지난해 미흡했던 부문의 비중을 상향 조정해 기관 자체 우수부서 평가 지표를 개선하고, 감사 기법 및 감사 사례 공유에도 적극 협조한 점이 표창으로 이어졌다.이수희 구청장은 “이번 수상은 전 직원이 철저한 자기 점검과 관리를 통해 청렴한 조직 문화를 만들기 위해 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 행정의 책임성과 신뢰성을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자