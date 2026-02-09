서대문 연희숲속쉼터 ‘벚꽃 축제’ 안전 개최 준비 완료

‘허브원’ 일대 보행로 정비 마쳐

튤립·수선화 등 2만여 본 심어



서울 서대문구가 정비한 안산 연희숲속쉼터의 보행로.

서대문구 제공

서울 서대문구가 4월 벚꽃 개화기를 앞두고 안산(鞍山) 연희숲속쉼터를 대대적으로 정비했다.서대문구 관계자는 8일 “매년 인파가 몰리는 ‘벚꽃 명당’의 혼잡을 해결하고 보행 안전을 확보하기 위해 ‘허브원’ 일대 보행로를 정비했다”고 설명했다. 구는 진입로가 하나여서 발생하던 병목 현상을 해결하기 위해 상·하행 동선을 확충했다. 이에 따라 관람객들이 양방향으로 자유롭게 이동할 수 있게 돼 인파 밀집에 따른 불편이 줄어들 전망이다. 구는 안전 사각지대를 줄이기 위해 홍제폭포 상부 샛길에 안전 펜스를 설치했다. 관람객들이 정해진 보행로로 이동하도록 유도해 안전사고를 원천적으로 방지할 수 있게 됐다. 또 노약자와 어린이들도 산책할 수 있도록 미끄럼 방지 시설도 마련했다.안산벚꽃길 초입 오름카페 인근 공중화장실도 전면 리모델링을 통해 노후 위생 설비를 교체했다. 허브원 일대에는 벚꽃과 조화를 이루도록 튤립, 수선화 등 2만여 본의 수목과 화초류를 심었다.서대문구청 뒤편의 연희숲속쉼터는 벚꽃마당, 숲속 쉼터, 잔디 마당 등에서 자연을 느낄 수 있는 공간이다. 이곳은 전국에서 처음 만들어진 순환형 무장애 숲길인 안산 자락길과 연결된다. 인근에는 사계절 내내 걸을 수 있는 황톳길과 ‘폭포멍’ 명소인 홍제폭포도 있다.이성헌 서대문구청장은 “안산 연희숲속쉼터는 서울의 대표적 봄나들이 명소”라며 “보행로 정비를 통해 많은 시민께서 더욱 안전하고 쾌적하게 자연을 만끽할 것으로 기대한다”고 밝혔다.서유미 기자