“설 연휴 편안히”… 명절 종합대책 세운 중구

저소득 4000가구 위문품비 지급
민생·안전 등 네 분야 행정력 집중


  •
김길성 서울 중구청장


서울 중구는 주민들의 편안한 설 연휴를 위해 오는 13일부터 19일까지 7일간 ‘설 명절 종합대책’을 실시한다고 8일 밝혔다.

구는 종합대책 기간 민생·안전·생활·공직기강 등 4개 분야에 행정력을 집중할 계획이다. 24시간 구청 종합상황실을 중심으로 재난, 제설, 주차, 의료, 공원, 청소 등 기능별 대책반을 가동한다.

민생 분야에서는 저소득 4000가구를 대상으로 6만원의 설 명절 위문품비를 지급하는 등 소외계층 지원에 나선다. 독거 어르신을 대상으로 명절 전후 안부 확인도 실시한다. 전통시장에서 상권 활성화를 위해 온누리상품권 환급 행사를 진행하는 동시에 주요 상권에서 성수품 가격을 모니터링한다.

안전 분야에서는 재난안전상황실과 제설대책상황실을 가동해 긴급 상황에 신속히 대응한다. 가스 공급·이용 시설, 공사장 등은 안전 점검을 실시한다. 의료 공백 최소화를 위해 중구보건소에 응급진료상황실을 설치했다.

생활 분야에서는 오는 16일과 18일 서울역 일대를 중심으로 택시 승차 거부나 호객 행위 등을 집중 단속할 계획이다. 명동, 동대문 등 청소 취약 지역에 대한 순찰도 강화한다.

김길성 구청장은 “주민 모두가 안전하고 따뜻한 설 연휴를 보낼 수 있도록 각 분야별 대책 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
2026-02-09 21면
