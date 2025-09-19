치매극복의 날 기념식…“다양한 정책 뒷받침”

서울Pn

서울광장서 개최…브레인핏45 시연도서울시는 치매극복의 날(9월 21일)을 기념해 19일 서울광장에서 ‘제18회 치매극복의 날 기념식’을 개최했다.

올해 기념식은 ‘기억을 잇는 희망의 빛, 서울광장에서 만나다’를 주제로 치매 당사자와 가족, 시민이 함께 모였다.

기념식에서는 우선 치매 당사자와 가족이 직접 참여한 성화 봉송 릴레이가 진행됐다. 이어 치매 당사자가 직접 공감 연설문을 낭독하며 시민들과 소통하는 시간을 가졌다. 또 치매와 함께하면서도 긍정적인 삶을 이어가고 있는 모범 당사자와 가족 25명에게 ‘치매동행 희망대상’이 수여됐다.

행사장 주변에는 치매 예방과 관리의 중요성을 알리기 위한 21개의 체험형 홍보부스도 운영됐다. 서울시 25개 자치구 치매안심센터와 서울남대문경찰서, 서북병원 등 유관기관이 참여해 시민 참여 프로그램을 제공하고 치매 친화 사회에 대한 공감대를 넓혔다.

특히 이날 정희원 서울건강총괄관은 서울시의 새로운 모바일 뇌 건강 서비스 ‘브레인핏45’를 직접 공개 시연해 현장의 관심을 모았다. 브레인핏45는 45세 이상 시민이 스마트폰으로 뇌 건강을 점검하고 인지훈련과 걷기 미션, 건강습관 관리 등을 할 수 있도록 설계된 디지털 플랫폼이다.

오세훈 서울시장은 “서울시는 현재 약 16만 명의 치매 환자와 더불어 살아가고 있다”며 “서울시는 이분들이 사회적으로 고립되지 않도록 다양한 정책으로 뒷받침하는 한편, 어르신과 그 가족분들의 곁을 끝까지 지켜주는 도시가 되겠다”라고 말했다.


안석 기자
