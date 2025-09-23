정조 능행차 보고 시흥행궁 만들기…27·28일 ‘금천시흥행궁 문화제’

별장길 브랜드 축제 ‘소원성취페스타’ 연계



서울 금천구는 금천문화재단과 오는 27~28일 은행나무로 일대에서 ‘2025 금천시흥행궁문화제’를 연다고 23일 밝혔다.이 문화제는 정조대왕이 1795년 아버지 사도세자의 묘소를 참배하기 위한 능행차 여정 중에 하루를 머문 시흥행궁을 둘러싼 역사를 재해석해 올해 처음으로 여는 문화예술축제다.서울시와 경기도, 수원시, 화성시가 함께 진행하는 축제 ‘정조대왕 능행차 공동재현’과 연결해 모두의 축제로 선보인다.주제는 ‘만천명월(萬川明月), 금천을 밝히고 춤추게 하다’다. 만천명월은 만 개의 개울을 비추는 밝은 달이라는 뜻으로 정조가 자신의 정치를 모든 사람에게 골고루 베풀겠다는 의미가 담겼다고 구는 전했다.우선 오는 27일에는 금천시흥행궁문화제 개막공연, 주민 참여 퍼레이드 공연이, 오는 28일에는 정조대왕 능행차 공동재현을 중심으로 축제가 진행된다.전통연희 공연, 백성들이 징과 꽹과리를 치며 억울한 일을 왕에게 직접 호소하는 격쟁(擊錚) 상황극, 지역 예술가 협업 공연, 역사 특강, 전통 공예 체험, 전통 먹거리 부스 등 다채로운 행사가 마련됐다. 대형 반차도 색칠하기나 입체 시흥행궁 만들기, 등롱 제작 등 전통 공예와 먹거리도 체험할 수 있다. 사전 예약을 하면 전통 다례 체험이나 시흥행궁 도슨트도 참여할 수 있다.뿐만 아니라 오는 26~28일에는 별장길, 은행나무시장, 오미생태공원 일대에서 ‘달에게 소원을 빌어 모든 소원이 이뤄진다’는 콘셉트로 ‘2025 별장길 브랜드 축제(소원성취페스타)’도 개최된다.유성훈 금천구청장은 “능행차를 통해 백성과 소통하며 백성의 삶을 살피던 정조대왕을 기억하며 주민들이 살기 좋은 금천으로 가꾸기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자