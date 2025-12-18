성북구, 올해 서울시 민원서비스 평가 결과 자치구 ‘1위’

2023년부터 올해까지 3년 연속 우수기관 선정



서울 성북구 삼선동에 있는 성북구청의 모습. 성북구 제공

서울 성북구가 ‘2025년 서울시 민원 행정서비스 평가’에서 민원 서비스 우수기관으로 뽑혔다고 18일 밝혔다.성북구는 올해 서울시 25개 자치구 가운데 종합 1위를 차지, 최우수 기관으로 선정됐다. 구는 2023년부터 올해까지 3년 연속 우수기관으로 뽑히는 성과를 내기도 했다. 서울시는 매년 본청과 사업소, 투자·출연기관, 자치구 등 총 333개 기관·부서를 대상으로 민원 처리 실태를 평가해 우수한 민원 서비스를 제공한 기관을 뽑는다.성북구는 접수된 민원의 빠르고 정확한 처리를 위해 부서 간 긴밀한 협의를 통해 불필요한 절차를 줄이는 등 제도를 개선했다. 자체 만족도 조사 결과, 민원 만족도 평가지표에서 최고 점수를 받아 응답소 일반민원 분야 자치구 1위를 차지하기도 했다.구 관계자는 “구민이 만족하는 민원 서비스를 제공하기 위해 노력한 결과 ‘2025년 행정안전부 국민행복민원실’ 우수기관으로 인증되고 서울시에서도 민원 서비스 최우수 기관에 선정됐다”며 “주민이 체감하는 최고의 민원 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 전했다.송현주 기자