통합 사고력·자기 주도성 쑥쑥… ‘더 베스트 강동 교육벨트’의 힘

심리학적 접근, 학업 부담 확 낮춰

17개大와 협업… 고교 3곳서 강의



지난해 10월 29일 강동아트센터에서 열린 ‘더 베스트 강동 교육벨트’ 협력기관 2차 업무협약식에서 이수희(왼쪽 다섯 번째) 강동구청장과 협력대학 관계자들이 협약서에 서명하고 있다.

강동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강동구 선사고등학교 1~2학년 학생들은 지난해 1학기 기존에 없었던 새로운 수업을 들을 수 있었다. 숭실대 상담심리 전공 교수와 박사급 인력의 강의를 듣는 ‘심리-교과융합과정’이다. 지난해 강동구의 지원으로 첫발을 내딛은 ‘더 베스트 강동 교육벨트’ 프로그램 덕분이다.더 베스트 강동 프로그램은 학업에 대한 부담과 정서적 어려움을 겪는 학생들의 사회·정서 역량을 지원하기 위한 사업이다. 2025년 고교학점제 전면 도입에 맞춰 시작됐다. 기존 교과에서 다루지 않던 심화 과정으로 심리학적 접근을 통해 학생들의 통합 사고력과 자기 주도성을 높이는 데 초점이 맞춰졌다.구 관계자는 “교수님들이나 박사급 강사의 수업에 학생들이 집중할 수 있을지 의구심도 있었지만 기대 이상으로 호응도가 높았다”면서 “몇몇 학생들은 심리-교과융합과정 수업 이후 다른 학교 수업에도 더 집중할 수 있게 됐다며 고마움을 전하기도 했다”고 말했다.더 베스트 강동 교육벨트는 올해부터 전체 학교에서 사회정서 교육을 확대(6회 → 17회)하도록 한 교육부 시책에도 부합한다. 통상 사회정서 교육이 자살 예방, 학교폭력 예방 교육 만큼이나 실효성이 떨어진다는 분석이 있었다. 구는 더 베스트 강동 교육벨트의 ‘심리-교과융합과정’을 활용해 더 많은 학생들이 현장 전문가에게 직접 사회정서 교육을 받을 수 있도록 한다는 계획이다. 구는 현재 전국 17개 대학과 협업하고 있으며, 이를 통해 교수와 박사급 인력들이 강동구 내 고교 3곳(선사고, 광문고, 상일여고)에서 강의를 하고 있다.예산 확보 상황에 따라 올해 대상 학교를 늘릴 계획이다. 이수희 구청장은 “학생 호응이 높다는 이야기를 들으면서 새로운 교육에 대한 현장의 수요를 확인했다”면서 “더 베스트 강동 교육벨트를 앞으로도 꾸준히 심화하고 확대해 강동구만의 교육 특화 사업으로 정착시킬 것”이라고 말했다.박재홍 기자